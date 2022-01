Joao Pedro môže reprezentovať Taliansko, potvrdila FIFA

Zürich 5. januára (TASR) - Futbalista Calgiari Joao Pedro bude môcť na medzinárodnej úrovni reprezentovať Taliansko. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odobrila brazílskemu rodákovi zmenu národnej príslušnosti, informovala agentúra AP.



Joao Pedro potreboval súhlas FIFA, pretože v minulosti reprezentoval Brazíliu v kategórii do 17 rokov. Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar, ktorý v tejto sezóne Serie A strelil deväť gólov v 19 ligových zápasoch, by tak mohol pomôcť úradujúcim európskym šampiónom v baráži o postup na MS 2022. "Squadra azzurra" privíta 24. marca na domácej pôde Severné Macedónsko a v prípade úspechu narazí o päť dní neskôr v záverečnom boji o Katar na víťaza duelu Portugalsko - Turecko.



Ofenzívny ťahúň Cagliari by sa mohol stať po Jorginhovi, Emersonovi Palmierim a Rafaelovi Toloiovi štvrtým brazílskym rodákom v talianskom kádri. Talianske občianstvo získal už dávnejšie, za klub zo Sardínie hrá od roku 2014.