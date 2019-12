Joaquin Sanchez ostáva v drese Betis Sevilla ďalšiu sezónu

Madrid 26. decembra (TASR) - Španielsky futbalista Joaquin Sanchez predĺžil kontrakt s Betisom Sevilla o ďalšiu sezónu do júna 2021.



Tridsaťosemročný krídelník odštartoval svoju bohatú kariéru v Betise, v roku 2006 odišiel do Valencie, neskôr pôsobil aj v Malage a Fiorentine, no v roku 2015 sa vrátil späť do Sevilly. Za Betis odohral dokopy 365 zápasov, v ktorých strelil 53 gólov a pridal 28 asistencií.



V decembri sa stal najstarším hráčom španielskej La Ligy, ktorý strelil hetrik. Podarilo sa mu to v zápase 16. kola proti Atleticu Bilbao (3:2) vo veku 38 rokov a 140 dní. Joaquin skóroval v prvom polčase trikrát v priebehu 18 minút a prekonal zápis Alfreda di Stefana z roku 1964. Legendárny kanonier zaznamenal svoj posledný ligový hetrik v drese Realu Madrid vo veku 37 rokov a 255 dní. Informovala agentúra AFP.