Jobe Bellingham do Dortmundu: Chcem na sebe pracovať každý deň

Dortmund 10. júna (TASR) - Futbalový klub Borussia Dortmund angažoval anglického stredopoliara Jobea Bellinghama zo Sunderlandu. Devätnásťročný stredopoliar podpísal s osemnásobným nemeckým majstrom zmluvu do roku 2030.



Dortmund oznámil príchod Bellinghama v utorok, v posledný deň prestupového okna pred MS klubov. Podľa informácií nemeckých médií zaňho zaplatil približne 33 miliónov eur, pričom suma sa môže vďaka bonusom navýšiť o ďalších päť miliónov. Ide o najvyššiu čiastku, ktorú Dortmund za hráča zaplatil vopred.



„Som veľmi šťastný, že som sa stal hráčom Borussie Dortmund a môžem s týmto klubom bojovať o trofeje. Chcem prispieť k úspechom s týmito skvelými fanúšikmi a každý deň na sebe pracovať,“ uviedol Bellingham podľa agentúry AFP.



Prestupový rekord Dortmundu stále drží Ousmane Dembele, za ktorého klub v roku 2018 zaplatil Rennes 35 miliónov eur. Športový riaditeľ BVB Lars Ricken označil Bellinghama za „nesmierne talentovaného futbalistu s obdivuhodnou vyspelosťou a inteligenciou na ihrisku vzhľadom na jeho vek“. Dodal, že klub nemá pochybnosti o tom, že mladík perfektne zapadne do filozofie rozvoja talentov a stane sa veľkou posilou tímu.



Jobe je mladším bratom Judea Bellinghama, ktorý pôsobí v Reale Madrid. Jude prestúpil do Dortmundu v roku 2020 z Birminghamu City ako 17-ročný a v žlto-čiernom drese odohral 132 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a pridal 25 asistencií. S Dortmundom získal v roku 2021 Nemecký pohár a vlani si proti bývalému klubu zahral finále Ligy majstrov, v ktorom Real Madrid zvíťazil 2:0.



Jobe debutoval v seniorskom futbale ako 16-ročný v drese Birminghamu City a stal sa druhým najmladším hráčom v histórii klubu za svojim bratom. V uplynulej sezóne patril k oporám Sunderlandu, kde v 40 stretnutiach strelil štyri góly a pridal tri asistencie.



„Je vo výbornej forme a pripravený na štart,“ uviedol športový riaditeľ Dortmundu Sebastian Kehl a dodal: „Je odhodlaný vybudovať si vlastné meno v našom klube a zanechať stopu vo výkone tímu.“



Borussia Dortmund si v závere sezóny 2024/25 zabezpečila štvrté miesto v Bundeslige a účasť v nadchádzajúcej edícii Ligy majstrov. Účinkovanie na klubových MS odštartuje 17. júna duelom proti brazílskemu Fluminense.