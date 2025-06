Jobe Bellingham mieri do Dortmundu, Sunderland súhlasil s odstupným

Londýn 8. júna (TASR) - Anglický futbalový klub FC Sunderland sa údajne dohodol s Borussiou Dortmund na prestupovej čiastke za 19-ročného stredopoliara Jobeho Bellinghama. Suma pre nováčika Premier League by sa mohla vyšplhať na takmer 38 miliónov eur.



„Black Cats“ vyjednali klubový rekord v hodnote 33 miliónov eur, k čomu sa môžu pridať ďalšie bonusy až do výšky 5 miliónov za mladšieho brata anglického reprezentanta Judeho Bellinghama. Základná suma by z neho urobila druhý najdrahší prestup v histórii Borussie Dortmund po Ousmanovi Dembelem, prípadné bonusy by znamenali nový klubový rekord bundesligistu. Jude Bellingham pôsobil v Dortmunde v rokoch 2020 až 2023 a potom prestúpil do Realu Madrid, pripomenula agentúra DPA.