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Jodar postúpil bez straty setu do 2. kola dvojhry
Ďalej ide aj Maďar Márton Fucsovics, ktorý viedol nad Francúzom Lucom Van Asschem 6:3, 4:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 29. júna (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole však zvíťazil nad Srbom Miomirom Kecmanovičom až po päťsetovom boji 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3. Pre nasadenú jednotku to bol prvý súťažný zápas od prehry s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom v 2. kole Roland Garros. Ďalším súperom Sinnera na tráve All England Clubu bude Portugalčan Nuno Borges.
Španielsky tenista Rafael Jodar v pozícii nasadenej dvadsaťtrojky zdolal domáceho Brita Felixa Gilla 6:3, 6:3, 7:5. Ďalej ide aj Maďar Márton Fucsovics, ktorý viedol nad Francúzom Lucom Van Asschem 6:3, 4:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie.
Američan Tommy Paul nasadený ako číslo 21 si poradil s ďalším francúzskym hráčom Alexandrom Mullerom hladko 6:1, 6:2, 6:1. O prekvapenie sa postaral Rus Roman Safjullin, ktorý vyradil dvanásteho nasadeného krajana Andreja Rubľova po päťsetovom boji 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).
Španielsky tenista Rafael Jodar v pozícii nasadenej dvadsaťtrojky zdolal domáceho Brita Felixa Gilla 6:3, 6:3, 7:5. Ďalej ide aj Maďar Márton Fucsovics, ktorý viedol nad Francúzom Lucom Van Asschem 6:3, 4:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie.
Američan Tommy Paul nasadený ako číslo 21 si poradil s ďalším francúzskym hráčom Alexandrom Mullerom hladko 6:1, 6:2, 6:1. O prekvapenie sa postaral Rus Roman Safjullin, ktorý vyradil dvanásteho nasadeného krajana Andreja Rubľova po päťsetovom boji 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).
muži - dvojhra - 1. kolo:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3,
Joao Fonseca (Brsz.-24) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 7:6 (4), 6:4, 6:3,
Hubert Hurkacz (Poľ.) - Casper Ruud (Nór.-11) 6:4, 6:2, 7:6 (7),
Michael Zheng (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-26) 6:7 (7), 6:2, 6:7 (2), 6:3, 7:6 (10:4),
Sebastian Ofner (Rak.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4,
Nuno Borges (Portug.) - Tristan Boyer (USA) 6:3, 7:5, 7:5,
Roman Safjullin (Rus.) - Andrej Rubľov (Rus.-12) 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12),
Ignacio Buse (Peru-31) - Emilio Nava (USA) 7:6 (3), 3:6, 7:5, 6:0,
Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:3, 6:7 (2), 6:4, 6:0,
Learner Tien (USA-16) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:1, 6:4, 6:7 (4), 6:3,
Martin Damm Jr. (USA) - Marco Trungelliti (Arg.) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:6 (2), 7:6 (5),
Daniel Merida (Šp.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 4:6, 3:6, 6:2, 3:0 - skreč,
Tommy Paul (USA-21) - Alexandre Muller (Fr.) 6:1, 6:2, 6:1,
Pablo Carreno Busta (Šp.) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:3, 7:6 (7) - skreč,
Rafael Jodar (Šp.-23) - Felix Gill (V. Brit.) 6:3, 6:3, 7:5,
Márton Fucsovics (Maď.) - Luca Van Assche (Fr.) 6:3, 4:0 - skreč,
Šintaro Močizuki (Jap.) - Max Basing (V. Brit.) 6:3, 6:0, 6:0,
Jenson Brooksby (USA) - Aleksandar Vukič (Austr.) 7:6 (7), 6:1, 6:1
Jannik Sinner (Tal.-1) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:7 (6), 6:2, 6:3,
Joao Fonseca (Brsz.-24) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 7:6 (4), 6:4, 6:3,
Hubert Hurkacz (Poľ.) - Casper Ruud (Nór.-11) 6:4, 6:2, 7:6 (7),
Michael Zheng (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.-26) 6:7 (7), 6:2, 6:7 (2), 6:3, 7:6 (10:4),
Sebastian Ofner (Rak.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4,
Nuno Borges (Portug.) - Tristan Boyer (USA) 6:3, 7:5, 7:5,
Roman Safjullin (Rus.) - Andrej Rubľov (Rus.-12) 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12),
Ignacio Buse (Peru-31) - Emilio Nava (USA) 7:6 (3), 3:6, 7:5, 6:0,
Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:3, 6:7 (2), 6:4, 6:0,
Learner Tien (USA-16) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:1, 6:4, 6:7 (4), 6:3,
Martin Damm Jr. (USA) - Marco Trungelliti (Arg.) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:6 (2), 7:6 (5),
Daniel Merida (Šp.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 4:6, 3:6, 6:2, 3:0 - skreč,
Tommy Paul (USA-21) - Alexandre Muller (Fr.) 6:1, 6:2, 6:1,
Pablo Carreno Busta (Šp.) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:3, 7:6 (7) - skreč,
Rafael Jodar (Šp.-23) - Felix Gill (V. Brit.) 6:3, 6:3, 7:5,
Márton Fucsovics (Maď.) - Luca Van Assche (Fr.) 6:3, 4:0 - skreč,
Šintaro Močizuki (Jap.) - Max Basing (V. Brit.) 6:3, 6:0, 6:0,
Jenson Brooksby (USA) - Aleksandar Vukič (Austr.) 7:6 (7), 6:1, 6:1