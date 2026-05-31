< sekcia Šport
Jodar postúpil v Paríži prvýkrát do štvrťfinále dvojhry, vyzve Zvereva
Jeho štvrťfinálovým súperom bude druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si poradil s Holanďanom Jesperom de Jongom 7:6 (3), 6:4, 6:1.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 31. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Jodar postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V osemfinále na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvadsaťsedmičky otočil zápas s krajanom Pablom Carrenom Bustom a triumfoval po päťsetovom boji 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.
Jeho štvrťfinálovým súperom bude druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si poradil s Holanďanom Jesperom de Jongom 7:6 (3), 6:4, 6:1. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu stále čaká na prvý titul z podujatí veľkej štvorky. V roku 2024 prehral vo finále Roland Garros so Španielom Carlosom Alcarazom.
Jeho štvrťfinálovým súperom bude druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si poradil s Holanďanom Jesperom de Jongom 7:6 (3), 6:4, 6:1. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu stále čaká na prvý titul z podujatí veľkej štvorky. V roku 2024 prehral vo finále Roland Garros so Španielom Carlosom Alcarazom.
muži - dvojhra - osemfinále:
Alexander Zverev (Nem.-2) - Jesper de Jong (Hol.) 7:6 (3), 6:4, 6:1, Rafael Jodar (Šp.-27) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
Alexander Zverev (Nem.-2) - Jesper de Jong (Hol.) 7:6 (3), 6:4, 6:1, Rafael Jodar (Šp.-27) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2