Joe Johnson je späť v NBA, podpísal desaťdňový kontrakt s Bostonom

Boston 23. decembra (TASR) - Americký basketbalový klub Boston Celtics a štyridsaťročný Joe Johnson uzavreli v stredu desaťdňovú zmluvu. Hráč nastúpil už vo štvrtkovom nočnom zápase NBA proti Clevelandu (111:101). Tím trpí absenciou hráčov v dôsledku pandémie koronavírusu, až sedem basketbalistov je na covidovej listine.



"Nastúpiť a byť užitočný je celkom zábava," povedal niekdajší hráč Brooklynu či Atlanty, ktorý sa o ponuke dozvedel na narodeninovej oslave svojej dcéry. Uvedomuje si, že pozornosť púta najmä jeho vek: "Nepozriem sa na svoj vek a nepoviem si: 'S týmito chlapmi nedokážem hrať'. Je to síce šport pre mladých, no ja sa udržiavam v dobrej forme."



Johnson začal kariéru práve v Bostone, v roku 2001. Do jej konca s Houstonom v roku 2018 odohral v základnej časti 1276 zápasov s priemerom 16 bodov na jedno stretnutie. Proti Clevelandu nastúpil na necelé dve minúty a pripísal si dva body. Informácie priniesla agentúra AP.