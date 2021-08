Joe Thornton podpísal ročnú zmluvu s Floridou Panthers

Sunrise 13. augusta (TASR) - Hokejový útočník Joe Thornton podpísal ročnú zmluvu s klubom NHL Florida Panthers. Pre 42-ročného Kanaďana to bude v jeho 24-ročnej kariére v profilige po Bostone, San Jose a Toronte štvrté pôsobisko.



Olympijský víťaz z roku 2010 stále čaká na triumf v Stanleyho pohári. Po minulosezónnom pôsobení v Toronte teraz "vsadil" na Floridu. Thornton je s 1529 bodmi v základnej časti najproduktívnejším aktívne pôsobiacim hráčom v súťaži, v play off pridal 4-násobný účastník zápasu All star ďalších 134 bodov.



"Joe odohral v lige vyše 1600 zápasov, nemusíme teda hovoriť, že do šatne prinesie obrovské skúsenosti. Sme nadšení, že si vybral práve nás a že verí v to, čo tu budujeme," citovala agentúra AP generálneho manažéra panterov Billa Zita.



Thornton je majstrom sveta aj víťazom Svetového pohára, získal aj Hartovu trofej a Trofej Arta Rossa (obe v roku 2006). V roku 1997 sa stal draftovou jednotkou, vybral si ho Boston. V uplynulej sezóne bol v profilige po Slovákovi Zdenovi Chárovi druhým najstarším hráčom.