Joelinton môže pre zranenie kolena vynechať zvyšok sezóny Newcastlu

Newcastle 1. mája (TASR) – Brazílsky futbalista Joelinton môže pre zranenie kolena vynechať zvyšok aktuálnej sezóny, v ktorej Newcastle bojuje o miestenku do Ligy majstrov.



Dvadsaťosemročný stredopoliar už vynechal sobotný zápas s Ipswichom (3:0). Tréner Eddie Howe potvrdil, že podstúpil konzultácie so špecialistom, pričom výsledky ešte klub oficiálne nezverejnil. Podľa medializovaných informácií je pravdepodobné, že Joelinton nezasiahne do posledných štyroch ligových stretnutí, no definitívne vyradený z kádra zatiaľ nebol.



Joelinton prišiel do Newcastlu v roku 2019 z nemeckého Hoffenheimu. Po príchode trénera Howea v novembri 2021 sa z neho stal dôležitý člen kádra. Jeho spolupráca s Brunom Guimaraesom a Sandrom Tonalim výrazne prispela k úspechom tímu v aktuálnej sezóne. „Je obdivuhodné, že odohral toľko zápasov bez toho, aby bol úplne fit. Teraz však cítil, že potrebuje menší zákrok. Dúfame, že nejde o nič vážne," uviedol Howe podľa agentúry DPA.



Newcastle, ktorý vyhral v marci ligový pohár, sa momentálne nachádza na treťom mieste Premier League o bod pred Manchestrom City a dva body nad hranicou najlepšej päťky, ktorá zaručuje účasť v LM. Do konca sezóny ho čakajú zápasy s Brightonom, Chelsea, Arsenalom a Evertonom. V prípade Joelintonovej absencie môže Howe využiť alternatívy v podobe Joea Willocka, Lewisa Mileyho či Seana Longstaffa. V tíme pôsobí aj slovenský brankár Martin Dúbravka, momentálne však dostáva medzi troma žrďami prednosť Nick Pope.