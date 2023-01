Joelintona z Newcastlu zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu

Londýn 13. januára (TASR) - Brazílskeho stredopoliara Joelintona z Newcastlu United zadržala anglická polícia za šoférovanie pod vplyvom alkoholu a jeho štart v nedeľnom dueli futbalovej Premier League proti Fulhamu je otázny. Tréner Eddie Howe sa zatiaľ nerozhodol, či hráča potrestá vyradením zo základnej zostavy.



Dvadsaťšesťročného Joelintona zastavila policajná hliadka vo štvrtok v skorých ranných hodinách a neskôr ho obvinili z prekročenia povoleného limitu alkoholu za volantom. Pred úrady sa postaví ešte do konca tohto mesiaca, tretiemu tímu tabuľky anglickej ligy je k dispozícii už počas víkendu. "Je to náročná situácia. Nie som si stopercentne istý, či ho v nedeľu postavím. Musím to zvážiť, porozprávať sa s ním a až potom sa rozhodnem," vysvetlil Howe v piatok na tlačovej konferencii.



"Bol to pre mňa šok. Joe má veľké výčitky, včera bol veľmi rozrušený. Myslím si, že sám si uvedomuje vážnosť situácie. Môj vzťah s ním je veľmi dobrý. Sedel som s ním a urobím to znova. Musím vybrať najlepšiu možnú zostavu, ktorá sa bude snažiť zápas vyhrať, ale musím vziať do úvahy aj ostatné okolnosti," uviedol kormidelník Newcastlu podľa agentúry AFP.