Johannes Hösflot Kläbo s prehľadom zvíťazil v 2. etape Tour de Ski

SP v behu na lyžiach:

Tour de Ski - 2. etapa vo Val Müstair (Švajč.):

muži - stíhacie preteky na 10 km klasickou technikou: 1. Johannes Hösflot Kläbo 25:55,0 min, 2. Pal Golberg (obaja Nór.), 3. Federico Pellegrino (Tal.) +10,2 s, 4. Simen Hegstad Krüger +28, 5. Sindre Björnestad Skar +29,6, 6. Martin Löwström (všetci Nór.) +33,4, 7. William Poromaa (Švéd.) +33,8, 8. Michal Novák (ČR) +34,1, 9. Hans Christer Holund +34,7, 10. Didrik Tönseth (obaja Nór.) +35,2

poradie Tour de Ski (po 2 zo 7 etáp): 1. Kläbo 27:49 m, 2. Golberg, 3. Pellegrino obaja +10 s, 4. Krüger +28, 5. Skar +29, 6. Nyenget +33

celkové poradie SP (12 z 35 podujatí): 1. Golberg 833 b, 2. Kläbo 732, 3. Pellegrino 601, 4. Holund (Nór.) 483, 5. Nyenget 461, 6. Richard Jouve (Fr.) 460

poradie vo vytrvalostných pretekoch (7 z 19): 1. Golberg 528, 2. Holund 483, 3. Nyenget 461, 4. Andrew Musgrave (V. Brit.) 415, 5. Tönseth 401, 6. Poromaa 394



ženy:

stíhacie preteky na 10 km klasickou technikou: 1. Tiril Udnes Wengová (Nór.) 28:51,3 min, 2. Kerttu Niskanenová (Fín.) +0,4 s, 3. Frida Karlssonová (Švéd.) +0,6, 4. Anne Kjersti Kalvaaová +1,9, 5. Lotta Udnes Wengová (obe Nór.) +21,8, 6. Katharina Hennigová (Nem.) +41,9, 7. Rosie Brennanová (USA) +44,9, 8. Heidi Wengová (Nór.) +1:03,3, 9. Nadine Fähndrichová (Švajč.) +1:03,5, 10. Astrid Öyre Slindová (Nór.)

poradie Tour de Ski (po 2 zo 7 etáp): 1. T. U. Wengová, 2. Niskanenová; 3. Karlssonová všetky 31:13 min, 4. Kalvaaová +2 s, 5. L. U. Wengová +22 s, 6. Hennigová +42 s

celkové poradie SP (12 z 35 podujatí): 1. T. U. Wengová 975 b, 2. Jessica Digginsová (USA) 739, 3. Karlssonová 676, 4. Fähndrichová 654, 5. Krista Parmakoskiová (Fín.) 652, 6. Hennigová 576

poradie vo vytrvalostných pretekoch (7 z 19): 1. T.U. Wengová 540 b, 2. Anne Kjersti Kalvaaová 533; 3. Karlssonová 523, 4. Hennigová 495, 5. Niskanenová 468, 6. Digginsová 460

Val Müstair 1. januára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zvíťazil v nedeľnej druhej etape Tour de Ski - stíhačke na 10 km klasicky. Vo švajčiarskom stredisku Val Müstair tak upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení TdS. Druhý bol jeho krajan Pal Golberg, tretí skončil Talian Federico Pellegrino. Obaja stratili na víťaza 10,2 sekundy a ich poradie určil až fotofiniš.Kläbo dosiahol 54. víťazstvo v kariére a mierne stiahol náskok na lídra celkového poradia Svetového pohára Golberga. Po sobotňajšom triumfe v šprinte vybehol v nedeľu do bielej stopy ako prvý a po dva a pol kilometri začal zvyšovať sedemsekundový náskok na Pellegrina. Ten strácal v polovici pretekov viac ako 17 sekúnd. Do konca pretekov sa výraznejšie nepriblížil, o svoju pozíciu musel naopak bojovať s Golbergom. Ten štartoval z deviateho miesta, no už v polovici sa dostal do päťčlennej skupiny, ktorú viedol priebežne druhý Francúz Richard Jouve a lyžiari boli v rozmedzí 2,5 sekundy.Lyžiarov čaká deň voľna, najbližšie sa predstavia v utorok v nemeckom Oberstdorfe v pretekoch na 10 kilometrov klasickým spôsobom. Nedeľné preteky vo Val Müstair boli prvou stíhačkou na desať kilometrov klasicky v rámci Svetového pohára po takmer dvoch rokoch. Podujatia v Pekingu a Les Rousses zrušili v dôsledku pandémie koronavírusu a v ruskom stredisku Ťumeň sa vlani nesúťažilo v reakcii na situáciu na Ukrajine.