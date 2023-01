Johannes Thingnes Bö triumfoval aj v stíhačke a potvrdil post lídra

Anterselva 21. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval po šprinte aj v sobotňajších stíhacích pretekoch 6. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve. Preteky mužov na 12,5 km zvládol za 31:24,4 minúty a zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia SP. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Laegreid s odstupom 40,2 sekundy a tretí bol Švéd Martin Ponsiluoma (+1:02,1). Slováci v stíhačke neštartovali.



Dvadsaťdeväťročný Nór odštartoval s náskokom 31 sekúnd pred Ponsiluomom a pri príchode na tretiu streleckú položku viedol už o viac ako 71 sekúnd. Na prvej stojke síce chyboval, no aj po absolvovaní trestného okruhu viedol o päťdesiat sekúnd a pred záverečnou streľbou ešte navýšil rozdiel o desať sekúnd. Aj tu sa dopustil jednej chyby, na jeho jedenástom víťazstve v tejto sezóne to však nič nezmenilo. Celkovo to preňho bol už 66. individuálny triumf v kariére.