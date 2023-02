Johannes Thingnes Bö vyhral aj stíhačku, Šima 54.

MS v Oberhofe - stíhačka mužov:



1. Johannes Thingnes Bö 33:34,5 min. (0),

2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +1:11,2 min. (0),

3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:54,1 (2),

4. Tarjei Bö +1:57,3 (4),

5. Vetle Sjastad Christiansen (obaja Nór.) +2:14,7 (2),

6. Johannes Kühn (Nem.) +2:27,1 (3),

7. Johannes Dale (Nór.) +2:48,2 (5),

8. Dmytro Pidručnyj (Ukr.) +2:52,0 (2),

9. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +2:56,9 (2),

10. Roman Rees (Nem.) +3:04,5 (2), ...,

54. Michal ŠIMA (SR) +7:35,9 (5)



Oberhof 12. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö získal v treťom štarte už tretie zlato na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Po triumfoch v miešanej štafete a šprinte vyhral aj nedeľňajšie stíhacie preteky v čase 33:34,5 minúty. Druhý skončil jeho krajan Sturla Holm Laegreid (+1:11,2 min.) a tretí bol Švéd Sebastian Samuelsson (+1:54,1). Jediný Slovák na štarte Michal Šima finišoval na 53. mieste so stratou 3:27,5 minúty.Johannes Thingnes Bö vyhral štyri z piatich stíhačiek v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára a uspel aj v Oberhofe. Dvadsaťdeväťročný Nór nazbieral na svetových šampionátoch už pätnásť zlatých medailí, celkovo ich má na konte 27 a počítajúc aj Svetový pohár triumfoval už ôsmykrát za sebou. Do nedeľňajších pretekov vyštartoval s náskokom 14,8 sekundy pred bratom Tarjeiom Böom a 39,9 s pred krajanom Laegreidom. Prvú ležku zvládol bezchybne, rovnako aj ďalší dvaja Nóri, a zo strelnice vyšiel s náskokom už 25,6 s pred bratom. Väčšina favoritov strieľala čisto, no Francúz Quentin Fillon Maillet minul až tri terče. Šima sklopil všetkých päť a z 34. miesta na štarte sa posunul na 29. pozíciu. J. T. Bö mal po druhej čistej ležke k dobru už 31 sekúnd pred Tarjeiom, za ktorým išli Laegreid, Ukrajinec Dmytro Pidručnyj, Samuelsson, Nemec Johannes Kühn a ďalší Nór Vetle Sjastad Christiansen. Šima minul jeden terč a prepadol sa na 36. miesto. Priebežne deviaty Andrejs Rastorgujevs v jednom zo zjazdov spadol a stratil.J. T. Bö nemal problém ani na prvej stojke, ktorú zvládol navyše veľmi rýchlo a keďže jeho brat dvakrát zaváhal a Laegreid strácal už vyše minútu, v záverečnej položke si mohol dovoliť až dve trestné kolá. Za druhým Laegreidom sa zoradili Christiansen, Samuelsson a Tarjei Bö, s väčšou stratou Johannes Dale. Šima minul raz a klesol na 45. pozíciu. Fenomenálny J. T. Bö zostal stopercentný aj na štvrtej položke, po ktorej predviedol smerom k divákom víťazné gesto a prišiel si pre ďalšie jednoznačné víťazstvo. Laegreid mal veľký náskok pred prenasledovateľmi a tak aj dosť času na strelnici, aj on vybielil všetkých 20 terčov a pripísal si siedmu medailu z MS. Dramatický bol súboj o bronz, keďže Samuelsson aj Tarjei Bö dvakrát minuli a tesne za nimi išiel Christiansen. V záverečnom okruhu si to nakoniec rozdali o medailu Bö so Samuelssonom, ktorý mal razantný nástup pred cieľom a súper mu nestačil. Šimovi posledná streľba nevyšla, spravil až tri chyby a prepadol sa na konečné 53. miesto.