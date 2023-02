Johansen podstúpil operáciu nohy, zotavovať sa bude tri mesiace

Nashville 23. februára (TASR) - Kanadský hokejista Ryan Johansen podstúpil operáciu pravej nohy, po ktorej sa bude zotavovať približne 12 týždňov. Tridsaťročný útočník Nashvillu utrpel zranenie počas utorkového súboja NHL s Vancouverom, v ktorom Predators zvíťazili 5:4 po nájazdoch. Informoval o tom portál tsn.ca.



Johansen v aktuálnej sezóne strelil 12 gólov a pridal 16 asistencií v 55 zápasoch. Jeho zranenie prichádza práve v čase, keď sa Nashville snaží udržať nádej na účasť v play off. Predators sa postupové brány vzďaľujú, momentálne zaostávajú za pozíciou s druhou voľnou kartou v Západnej konferencii sedem bodov. Je tak možné, že pre Johansena sa už sezóna skončila.



"Bijeme sa o to, aby sme získali miestenku do play off a je mi veľmi ľúto, že nebudem môcť pomôcť mojim bratom. No vy fanúšikovia nás inšpirujete každý deň a tím bude potrebovať vašu podporu," odkázal skúsený center na sociálnej sieti.