Johaugová po piatich rokoch opäť triumfovala na Tour de Ski

Val di Fiemme 5. januára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová triumfovala v 19. ročníku Tour de Ski. Zaznamenala štvrté prvenstvo na podujatí a na čele historickej tabuľky sa vyrovnala Poľke Justyne Kowalczykovej. Johaugová ovládla aj záverečnú 7. etapu, ktorou boli preteky na 10 km s hromadným štartom voľnou technikou a záverečným výstupom po zjazdovke na vrch Alpe Cermis.



Johaugová urobila výrazný krok k celkovému prvenstvu už v sobotňajšom skiatlone a v nedeľu nedala súperkám šancu. Už na úvodnom rovinatom úseku udávala tempo a roztrhala pole súperiek, aby sa hneď po nájazde do stúpania na vrch Alpe Cermis ocitla na čele osamotená. Tridsaťšesťročná veteránka, ktorá sa vrátila do súťažného diania po dvoch sezónach, sa dočkala celkového triumfu opäť po piatich rokoch. V cieli 7. etapy mala napokon náskok 25,5 sekundy pred druhou krajankou Astrid Öyre Slindovou, ktorá udržala druhú priečku aj celkovo s odstupom 47 s. Tretia v etape dobehla ďalšia Nórka Heidi Wengová so stratou 28 s, na tretí stupeň celkovo vystúpila Američanka Jessica Digginsová s mankom 2:41 min.