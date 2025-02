BERÚ ZLATO: Johnsonová so Shiffrinovou sú prvé v tímovej kombinácii

MS v Saalbachu - výsledky tímovej kombinácie žien:



1. Breezy Johnsonová, Mikaela Shiffrinová (USA 1) 2:40,89 min, 2. Lara Gutová-Behramiová, Wendy Holdenerová (Švajčiarsko 1) +0,39, 3. Stephanie Venierová, Katharina Truppeová (Rakúsko 3) +0,53, 4. Lauren Macugová, Paula Moltzanová (USA 2) +0,64, 5. Mirjam Puchnerová, Katharina Liensbergerová (Rakúsko 1) +0,69, 6. Cornelia Hütterová, Katharina Huberová (Rakúsko 2) +0,75, 7. Corinne Suterová, Camille Rastová (Švajčiarsko 2) +0,76, 8. Nicol Delagová, Marta Rossettiová (Taliansko 3) +0,93, 9. Ilka Štuhecová, Andreja Slokarová (Slovinsko 1) +1,08, 10. Jacqueline Wilesová, Katie Hensienová (USA 4) +1,55

Saalbach 11. februára (TASR) - Americké lyžiarky Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová sa stali historicky prvými víťazkami tímovej kombinácie na MS. V rakúskom Saalbachu triumfovali po súčte časov zo zjazdu a slalomu s náskokom 39 stotín pred Larou Gutovou-Behramiovou a Wendy Holdenerovou zo Švajčiarska. Bronz si vybojovali domáce Stephanie Venierová a Katharina Truppeová (+0,53). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Shiffrinová v slalomovej druhej časti kombinácie posunula svoj tím na najvyšší stupienok zo štvrtej priečky po zjazde. Získala už svoju 15. medailu z MS (8-4-3), čím vyrovnala rekord Nemky Christl Cranzovej, ktorá dominovala ženskému lyžovaniu v 30. rokoch dvadsiateho storočia s bilanciou 12-3-0. Pre Johnsonovú je to druhý titul z prebiehajúceho šampionátu, keď v sobotu vyhrala aj špeciálny zjazd.reagovala v cieli Johnsonová a svoju dlhoročnú kamarátku z tímu vzápätí nazvala legendou.smiala sa dvojnásobná šampiónka z MS. Shiffrinová zašla v slalome tretí najrýchlejší čas a po zisku zlata povedala: "V prvej časti kombinácie bola najrýchlejšia ďalšia Američanka Lauren Macugová, bronzová zo super-G a piata v špeciálnom zjazde. Pre svoju tímovú kolegyňu Paulu Moltzanovú preniesla do slalomovej časti náskok 23 stotín sekundy pred nemeckým párom Emma Aicherová a Lena Dürrová, no Moltzanová na pódium nedosiahla a tandemu patrila napokon až štvrtá priečka. Slalomovú časť nezvládla ani Dürrová a Nemky sa prepadli z druhého na 17. miesto. Naopak, výrazný posun vpred z dvanástej pozície Gutovej-Behramiovej po zjazde až na strieborný stupienok predviedla Holdenerová. Tá dosiahla najrýchlejšie slalomové kolo. Venierová (zlatá zo super-G v Saalbachu) a Truppeová sa na pódium posunuli zo siedmeho miesta po zjazde.Tímová kombinácia mala v Saalbachu premiéru na vrcholnom podujatí, bude aj súčasťou budúcoročnej olympiády. Nová disciplína nahradila alpskú kombináciu, v ktorej jeden pretekár absolvoval obe kolá súťaže. V novom kombinačnom formáte sa v utorok prestavili tímy zložené z dvoch žien, pričom jedna išla predpoludním zjazd a druhá popoludní slalom. Jedna krajina mohla na štart postaviť maximálne štyri tímy, túto kvótu využili Rakúsko, USA, Švajčiarsko a Francúzsko.Shiffrinová v pondelok oznámila, že po zranení nebude v Saalbachu obhajovať prvenstvo v obrovskom slalome a namiesto toho sa rozhodla pre kombináciu. Špekulovalo sa, že by mohla vytvoriť v novej disciplíne hviezdny pár s vracajúcou sa legendou lyžovania Lindsey Vonnovou, no napokon sa v jednom tíme stretla s Johnsonovou a Vonnová vytvorila dvojicu s menej známou slalomárkou A.J. Hurtovou. Vonnovej však zjazdárska časť nevyšla a skončila až na 21. mieste s výrazným odstupom 2,51 s za Macugovou a Hurtová potom umiestnenie vylepšila o päť priečok. Štartovalo celkovo 26 dvojíc.