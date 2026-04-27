Jokič a Randle dostali pokutu za konfrontáciu v zápase play off
Hviezda Denveru Nuggets musí zaplatiť 50.000 USD, opora Timberwolves 35.000 USD.
Autor TASR
Minneapolis 27. apríla (TASR) - Basketbalisti Nikola Jokič a Julius Randle dostali pokutu od NBA za ich úlohy v šarvátke počas štvrtého stretnutia play off Západnej konferencie v noci na nedeľu, ktoré vyhrali hráči Minnesoty na svojej palubovke 112:96 a ujali sa vedenia 3:1 na zápasy. Hviezda Denveru Nuggets musí zaplatiť 50.000 USD, opora Timberwolves 35.000 USD, no obaja budú môcť nastúpiť do piateho duelu.
Ku konfrontácii došlo v záverečných sekundách stretnutia po koši Jadena McDanielsa. Jokič v tom momente očakával, že domáci nechajú pri dvojcifernom vedení čas dobehnúť. Srbský basketbalista sa následne rozbehol smerom k McDanielsovi, čo vyústilo do konfliktu, po ktorom vylúčili za nešportové správanie Jokiča aj Randla.
Trojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy svoje správanie neľutuje. „Skóroval po tom, čo všetci prestali hrať,“ povedal Srb. McDaniels sa bránil slovami, že zápas stále neskončil. „Čas stále bežal,“ citovala 25-ročného hráča agentúra AFP.
