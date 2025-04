Jokič je 3. hráč histórie s triple-double priemerom v základnej časti

NBA - výsledky:



Detroit - Milwaukee 119:125,

Indiana - Orlando 115:129,

Philadelphia - Atlanta 110:124,

Boston - Charlotte 130:94,

NY Knicks - Cleveland 102:108,

Chicago - Washington 119:89,

New Orleans - Miami 104:153,

Dallas - Toronto 124:102,

Denver - Memhpis 117:109,

Minnesota - Brooklyn 117:91,

Utah - Oklahoma 111:145,

Phoenix - San Antonio 117:98,

Portland - Golden State 86:103,

Sacramento - LA Clippers 100:101,

LA Lakers - Houston 140:109

New York 12. apríla (TASR) - Srbský basketbalista Nikola Jokič sa stal tretím hráčom v histórii zámorskej NBA, ktorý zakončí základnú časť s tromi dvojcifernými štatistikami v priemere na jeden zápas. Tridsaťročný pivot zaznamenal pri víťazstve Denveru nad Memphisom 117:109 svoje ďalšie triple-double za 26 bodov, 13 doskokov a 16 asistencií.Okrem Jokiča doteraz dosiahlitriple-double iba jeho súčasný spoluhráč Russell Westbrook v štyroch ročníkoch (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021) a člen Siene slávy Oscar Robertson (1961/1962). Hráč Denveru má pred koncom základnej časti priemer 29,8 bodu, 12,8 doskoku a 10,3 asistencie na zápas, vďaka čomu patrí k hlavným kandidátom na ocenenie pre najužitočnejšieho hráča. Pre Jokiča to bolo už 33. triple-double v tejto sezóne.Milwaukee si vo Východnej konferencii zabezpečilo miesto nasadenej päťky do play off, na palubovke Detroitu zvíťazilo 125:119. Hlavnou postavou pri úspechu bol Grék Giannis Antetokounmpo, autor 32 bodov, 11 doskokov a 15 asistencií. New York Knicks vstúpia do“ z tretieho miesta aj napriek domácej prehre 102:108 s Clevelandom.