Jokič nepomôže Srbsku na svetovom šampionáte, chce si oddýchnuť

Belehrad 24. júla (TASR) - Hviezdny srbský basketbalista Nikola Jokič sa nepredstaví na tohtoročných majstrovstvách sveta v Japonsku, Indonézii a na Filipínach. Úradujúci šampión NBA s tímom Denveru sa rozhodol uprednostniť oddych, nefiguruje preto v nominácii národného tímu na šampionát. Informovala o tom agentúra DPA.



Dvadsaťosemročný pivot doviedol v tomto roku Denver Nuggets k premiérovému triumfu v zámorskej profilige. V uplynulej sezóne odohral 69 zápasov základnej časti a 20 zápasov play off NBA a získal cenu pre najužitočnejšieho hráča finálovej série. Tréner srbskej reprezentácie Svetislav Pešič mu po náročnej sezóne sľúbil dlhšiu prestávku. Podľa portálu olympics.com sa Jokiča pokúsil presvedčiť k účasti na turnaji jeho spoluhráč z národného tímu Bogdan Bogdanovič, no neúspešne. Tohtoročné MS sú na programe od 25. augusta do 10. septembra.