Jokič odložil možnosť podpisu novej zmluvy s Denverom

Denver 9. júla (TASR) - Trojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča basketbalovej NBA Nikola Jokič odložil možnosť predĺžiť kontrakt so súčasným zamestnávateľom Denverom Nuggets počas tohto leta.



Tridsaťročný srbský pivot má možnosť podpísať trojročnú zmluvu na tri roky v hodnote približne 212 miliónov amerických dolárov, ktorou by predĺžil aktuálny kontrakt s Denverom. Podľa informácií agentúry AP sa rozhodol odložiť rozhodnutie, čo však nič nemení na jeho zotrvaní s Nuggets. Jokič má totiž platný kontrakt do konca sezóny 2026/2027 s hráčskou opciou na nasledujúci súťažný ročník.



Vedenie klubu akceptuje Jokičov krok, budúce leto dostane podľa pravidiel možnosť podpísať štvorročný kontrakt ešte vo vyššej sume. Reprezentant Srbska má za sebou historickú sezónu, ako vôbec prvý pivot v NBA mal v troch štatistikách dvojciferné hodnoty. V zápasoch mal priemerne na svojom konte 29,6 bodu, 12,7 doskoku a 10,2 asistencie.