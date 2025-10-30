< sekcia Šport
Jokič si pripísal štvrté triple-double za sebou
Chicago uspelo aj vo svojom štvrtom stretnutí v sezóne a patrí medzi kvarteto tímov bez prehry.
Autor TASR
New York 30. októbra (TASR) - Nikola Jokič má v úvode novej sezóny NBA parádnu formu. V noci na štvrtok si pripísal štvrté triple-double za sebou a najmä vďaka nemu Denver deklasoval na svojej palubovke New Orleans 122:88. Pred ním začali ročník štyrmi takýmito zápismi iba dvaja hráči - Oscar Robertson v roku 1961 a Russell Westbrook v roku 2020.
„Snažím sa len hrať správnym spôsobom a vždy dúfam, že všetko pôjde podľa mojich predstáv,“ povedal trojnásobný MVP profiligy Jokič, ktorý je so 168 zápismi v historickej tabuľke triple-double tretí za Westbrookom (203) a Robertsonom (181). Srb si v dueli pripísal spolu 21 bodov, 12 doskokov i 10 asistencií a vo štvrtej štvrtine už za rozhodnutého stavu dostal oddych. V tretej časti ťahali domáci šnúru 24:0 a definitívne zlomili odpor súpera. Denver má bilanciu 3-1, hráči New Orleans stále čakajú na prvé víťazstvo.
Chicago uspelo aj vo svojom štvrtom stretnutí v sezóne a patrí medzi kvarteto tímov bez prehry. Bulls si doma poradili so Sacramentom 126:113. Austin Reaves bol hrdinom Los Angeles Lakers na palubovke Minnesoty, keď košom 1,1 sekundy pred koncom štvrtej štvrtiny rozhodol o víťazstve hostí 116:115. V dueli mal 28 bodov a 16 asistencií. Boston zastavil trojzápasovú víťaznú šnúru Clevelandu po výsledku 125:105. Jaylen Brown nastrieľal za domácich 30 bodov. Houston aj vďaka 31 bodom veterána Kevina Duranta vyhral v Toronte 139:121.
NBA - výsledky:
Toronto - Houston 121:139, Boston - Cleveland 125:105, Detroit - Orlando 135:116, Brooklyn - Atlanta 112:117, Chicago - Sacramento 126:113, Dallas - Indiana 107:105, Denver - New Orleans 122:88, Utah - Portland 134:136, Minnesota - LA Lakers 115:116, Phoenix - Memphis 113:114
