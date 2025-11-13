< sekcia Šport
Jokič vyrovnal 55 bodmi najlepší výkon sezóny, Curry mal 46 bodov
Jokič Denveru pomohol k víťazstvu nad Los Angeles Clippers 130:116.
Autor TASR
New York 13. novembra (TASR) - Srbský basketbalista Nikola Jokič zažiaril v nočnom zápase zámorskej NBA, keď 55 bodmi vyrovnal najlepší výkon sezóny a Denveru pomohol k víťazstvu nad Los Angeles Clippers 130:116. Nuggets zaznamenali už šiesty triumf v sérii a figurujú na druhom mieste tabuľky Západnej konferencie.
Tridsaťročný Jokič pridal aj dvanásť doskokov a šesť asistencií. S 55 bodmi vyrovnal tohtosezónny najlepší výkon Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý ho dosiahol v závere októbra v zápase s Indianou. V ňom však jeho Oklahoma vyhrala až po dvojnásobnom predĺžení 141:135.
O výnimočný výkon sa postaral aj Stephen Curry, ktorý nazbieral 46 bodov pri výhre Golden State Warriors na palubovke San Antonia Spurs 125:120. Domácim nepomohli ani dve triple-double, Victor Wembanyama zaznamenal 31 bodov, 15 doskokov a 10 asistencií, Stephon Castle mal bilanciu 23 bodov, desať doskokov aj asistencií.
Z triumfu sa tešili aj lídri celej súťaže. Oklahoma City rozdrvila doma Los Angeles Lakers 121:92. Úradujúci MVP Gilgeous-Alexander nazbieral 30 bodov, päť doskokov a deväť asistencií. Na druhej strane mal Luka Dončič „iba“ 19 bodov a po sedem doskokov a asistencií. Lakers sú stále bez LeBrona Jamesa.
výsledky:
Charlotte - Milwaukee 111:100, Detroit - Chicago 124:113, NY Knicks - Orlando 107:124, Boston - Memphis 131:95, Miami - Cleveland 116:130, Houston - Washington 135:112, New Orleans - Portland 117:125, San Antonio - Golden State 120:125, Dallas - Phoenix 114:123, Oklahoma City - LA Lakers 121:92, Sacramento - Atlanta 100:133, LA Clippers - Denver 116:130