Jokič zasiahol lakťom majiteľa Phoenixu Suns a dostal technickú chybu

Phoenix 8. mája (TASR) - Srbský basketbalista Nikola Jokič necítil potrebu ospravedlňovať sa za to, že v pondelkovom zápase play off NBA pri súboji o loptu za postrannou čiarou udrel lakťom majiteľa Phoenixu Suns Mata Ishbiu. Od rozhodcov za to dostal v zápase technickú chybu. Denver na palubovke Phoenixu prehral 124:129, stav série semifinále Západnej konferencie je 2:2 na zápasy.



Incident sa udial v druhej štvrtine, keď líder Denveru chcel čo najskôr rozohrať z autu loptu, ktorá pristála pri Ishbiovi a majiteľ Phoenixu po nej siahol. "Fanúšik na mňa položil ruku ako prvý. Viem, kto to je, ale v tej chvíli to bol iba divák, či nie? Liga nám v takom prípade dáva možnosť sa brániť," podal svoje vysvetlenie Jokič.



Ishbia sa k momentu vyjadrovať nechcel. Cez prestávku iba spravodajcovi AP oznámil, že je v poriadku a zaujíma ho iba zápas. Ťahúň domácich Devin Booker svojho šéfa po zápase pochválil. "Vybojoval pre nás šestku. Dobrá práca," uškŕňal sa autor 36 bodov v stretnutí.