Jonathan Quick ukončil kariéru vo veku 40 rokov
Quick vo svojom poslednom súboji kryl 14 striel Floridy a mal úspešnosť 82,35%. Na rozkorčuľovaní pred duelom si všetci jeho spoluhráči, vrátane Adama Sýkoru, obliekli dresy s jeho menom a číslom 32.
Sunrise 14. apríla (TASR) - Americký hokejový brankár Jonathan Quick v noci na utorok ukončil bohatú kariéru, počas ktorej získal trikrát Stanleyho pohár. Rozlúčil sa s ňou vo veku 40 rokov v zápase, v ktorom jeho New York Rangers prehrali na ľade Floridy Panthers tesne 2:3.
„Tím hral výborne, škoda, že som im nepomohol viacerými úspešnými zákrokmi. Ale aj tak to bolo niečo špeciálne, vidieť ako títo chalani hrajú. Je česť odohrať môj posledný duel s nimi,“ citovala ho agentúra AP.
Quick vo svojom poslednom súboji kryl 14 striel Floridy a mal úspešnosť 82,35%. Na rozkorčuľovaní pred duelom si všetci jeho spoluhráči, vrátane Adama Sýkoru, obliekli dresy s jeho menom a číslom 32: „Bolo to skvelé a niečo naozaj špeciálne.“ Po zápase mu vzdali hold aj hráči Floridy, ktorí sa zoradili a všetci mu potriasli rukou. Toto gesto zorganizoval Sergej Bobrovskij, Quick hneď po klaksóne zamieril do šatne, no brankár domácich ho zavolal späť, aby mu „panteri“ dopriali poriadnu rozlúčku.
Do NHL si ho vybralo Los Angeles zo 72. miesta draftu v roku 2005. Do prvého tímu sa dostal o tri roky neskôr a rýchlo sa stal jednotkou tímu. V roku 2012 priviedol LA k zisku Stanleyho pohára, získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off, bol finalista o Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára, mal najviac shutoutov (10) a zahral si v zápase hviezd. O dva roky neskôr získal cenu Williama M. Jenningsa a pridal druhú trofej pre víťaza NHL. V LA zostal do sezóny 2022/23, počas ktorej odišiel najprv do Columbusu, no o deň neskôr do Vegas, kde získal svoj tretí Stanley Cup. Uplynulé tri sezóny strávil v drese Rangers.
V základnej časti odohral 829 zápasov, nazbieral 410 víťazstiev s priemerom 2,51 inkasovaných gólov a 91,0% úspešnosťou. V 92 stretnutiach play off má 49 výhier, priemer 2,31 gólov a 92,1% úspešnosť. Quick má najviac víťazstiev (410) aj shutoutov (65) spomedzi všetkých brankárov narodených v USA. „Organizácie, ktorých som bol súčasťou, boli ku mne skvelé. Je tu množstvo ľudí, ktorým som vďačný za to, čo pre mňa a moju rodinu za tie roky urobili. Mal som šťastie byť súčasťou naozaj skvelých hokejových tímov a som hrdý na to, že som bol ich členom,“ povedal pre nhl.com.
„Svojou pracovnou morálkou a oddanosťou svojmu remeslu si získal rešpekt spoluhráčov, trénerov a členov realizačných tímov. Jonathan je výnimočný človek a hráč a celá organizácia Rangers mu, spolu s jeho manželkou Jackie a troma deťmi, Madison, Carterom a Cashom, želá všetko najlepšie v športovom dôchodku,“ uviedol generálny manažér Rangers Chris Drury na sociálnych sieťach.
Quick reprezentoval USA na dvoch olympijských hrách a v roku 2014 získal striebro. Predstavil sa aj na Svetovom pohári v roku 2016.
„Tím hral výborne, škoda, že som im nepomohol viacerými úspešnými zákrokmi. Ale aj tak to bolo niečo špeciálne, vidieť ako títo chalani hrajú. Je česť odohrať môj posledný duel s nimi,“ citovala ho agentúra AP.
Quick vo svojom poslednom súboji kryl 14 striel Floridy a mal úspešnosť 82,35%. Na rozkorčuľovaní pred duelom si všetci jeho spoluhráči, vrátane Adama Sýkoru, obliekli dresy s jeho menom a číslom 32: „Bolo to skvelé a niečo naozaj špeciálne.“ Po zápase mu vzdali hold aj hráči Floridy, ktorí sa zoradili a všetci mu potriasli rukou. Toto gesto zorganizoval Sergej Bobrovskij, Quick hneď po klaksóne zamieril do šatne, no brankár domácich ho zavolal späť, aby mu „panteri“ dopriali poriadnu rozlúčku.
Do NHL si ho vybralo Los Angeles zo 72. miesta draftu v roku 2005. Do prvého tímu sa dostal o tri roky neskôr a rýchlo sa stal jednotkou tímu. V roku 2012 priviedol LA k zisku Stanleyho pohára, získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off, bol finalista o Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára, mal najviac shutoutov (10) a zahral si v zápase hviezd. O dva roky neskôr získal cenu Williama M. Jenningsa a pridal druhú trofej pre víťaza NHL. V LA zostal do sezóny 2022/23, počas ktorej odišiel najprv do Columbusu, no o deň neskôr do Vegas, kde získal svoj tretí Stanley Cup. Uplynulé tri sezóny strávil v drese Rangers.
V základnej časti odohral 829 zápasov, nazbieral 410 víťazstiev s priemerom 2,51 inkasovaných gólov a 91,0% úspešnosťou. V 92 stretnutiach play off má 49 výhier, priemer 2,31 gólov a 92,1% úspešnosť. Quick má najviac víťazstiev (410) aj shutoutov (65) spomedzi všetkých brankárov narodených v USA. „Organizácie, ktorých som bol súčasťou, boli ku mne skvelé. Je tu množstvo ľudí, ktorým som vďačný za to, čo pre mňa a moju rodinu za tie roky urobili. Mal som šťastie byť súčasťou naozaj skvelých hokejových tímov a som hrdý na to, že som bol ich členom,“ povedal pre nhl.com.
„Svojou pracovnou morálkou a oddanosťou svojmu remeslu si získal rešpekt spoluhráčov, trénerov a členov realizačných tímov. Jonathan je výnimočný človek a hráč a celá organizácia Rangers mu, spolu s jeho manželkou Jackie a troma deťmi, Madison, Carterom a Cashom, želá všetko najlepšie v športovom dôchodku,“ uviedol generálny manažér Rangers Chris Drury na sociálnych sieťach.
Quick reprezentoval USA na dvoch olympijských hrách a v roku 2014 získal striebro. Predstavil sa aj na Svetovom pohári v roku 2016.