Jonathan Toews oznámil prestávku, chce sa dať zdravotne do poriadku

Chicago 18. augusta (TASR) - Kanaďan Jonathan Toews si opäť dáva pauzu od hokeja. Bývalý kapitán Chicaga Blackhawks sa chce dať do poriadku po tom, ako v uplynulej sezóne absolvoval len 53 zápasov. Toews už v minulosti vynechal jednu sezónu NHL, ročník 2020/21 neabsolvoval pre problémy s koronavírusom.



"Rád by som oznámil, že nekončím, ale opäť si dávam pauzu. Nemôžem poprieť svoju vášeň pre hokej a hranie na najvyššej úrovni. Predošlé sezóny však boli náročné vzhľadom na moje zdravie," citovala Toewsa agentúra AP.



Tridsaťpäťročný útočník ukončil po uplynulej sezóne svoje pôsobenie v Blackhawks. Klub je jeho jediný v NHL, strávil v ňom 16 rokov a spoločne so Slovákom Mariánom Hossom získal trikrát Stanleyho pohár. "Myšlienka hrať za iný tím je pre mňa momentálne vzdialená. Vždy som si myslel, že ukončím kariéru ako Blackhawk a čiastočne tomu stále verím. Uvidíme," povedal Toews, ktorý zaznamenal za Chicago 372 gólov a 511 asistencií. Kanaďan je súčasťou Hossovho rozlúčkového zápasu pod názvom Goodbye Game 81, ktorý je na programe v piatok 18. augusta v Trenčíne.