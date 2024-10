Jones a Livramento sú v nominácii Anglicka na najbližší dvojzápas

Londýn 9. októbra (TASR) - Curtis Jones a Tino Livramento dostali dodatočne pozvánku do anglickej futbalovej reprezentácie na najbližší dvojzápas Ligy národov proti Grécku a Fínsku. Dočasný tréner Lee Carsley prišiel z pôvodného výberu o zranených Kobbieho Mainooa, Morgana Gibbsa-Whitea a Ezriho Konsa.



Carsley sa pôvodne rozhodol, že nebude rozširovať káder o ďalšie mená, no v predvečer duelu s Gréckom priviedol z tímu do 21 rokov stredopoliara Jonesa z Liverpoolu a obrancu Livramenta z Newcastlu. Dvojica rozšírila Carsleyho tím na 23 hráčov, ale existujú pochybnosti o štarte Harryho Kanea a Jacka Grealisha.



Kapitán anglickej reprezentácie Kane musel v nedeľu počas remízy Bayernu Mníchov s Eintrachtom Frankfurt (3:3) vystriedať po ošetrení pravého stehna. Lekársky tím ho uznal za zdravotne spôsobilého hrať, no v utorok i stredu mal individuálny program namiesto tréningu so skupinou. Grealish vynechal tréning z preventívnych dôvodov pre menšie zranenie. Správu priniesla agentúra DPA.