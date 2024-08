Jones potvrdil koniec hráčskej kariéry, chce začať trénovať

Londýn 17. augusta (TASR) - Anglický futbalista Phil Jones po roku nečinnosti definitívne potvrdil, že jeho hráčska kariéra sa skončila. Tridsaťdvaročného obrancu, ktorý strávil 12 rokov v Manchestri United, počas nej trápili početné zranenia.



Jones odohral za United 229 zápasov vo všetkých súťažiach, no vo svojich posledných štyroch sezónach zaznamenal iba šesť štartov v anglickej Premier League. Kontrakt s "červenými diablami" mu vypršal vlani v lete a odvtedy za žiadny iný klub nehral. "Moja kariéra sa skončila skôr než by som chcel. Samozrejme, bolo to sklamanie, ale je ľahké sa na pohár pozerať ako na poloprázdny. Takže sa ho v tejto chvíli snažím vidieť poloplný," uviedol Angličan v rozhovore s BBC.



Na otázku, či oficiálne skončil, odpovedal: "Áno, myslím, že je celkom zrejmé, že som sa na konci kariéry trápil. Dal som do toho všetko, čo som mal, ale bohužiaľ to dopadlo tak, ako to dopadlo." Jones, ktorý získal s United šesť trofejí vrátane majstrovského titulu v sezóne 2012/2013, sa začne venovať trénovaniu. "Rád by som začal s trénovaním a napokon viedol nejaký tím. Viem, že existujú kroky, ako sa tam dostať a som odhodlaný za tým ísť," dodal Jones podľa DPA.