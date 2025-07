Jones súhlasil s trojročným predĺžením zmluvy s New Orleans

New Orleans 11. júla (TASR) - Basketbalista Herb Jones z tímu New Orleans Pelicans súhlasil s trojročným predĺžením zmluvy v hodnote 68 miliónov dolárov. Agentúre AP potvrdil dohodu Jonesov agent Mark Bartelstein.



Dvadsaťšesťročného hráča si Pelicans vybrali v roku 2021 v druhom kole draftu. Okrem priemeru 10,1 bodu, 3,8 doskoku a 2,5 asistencie počas prvých štyroch sezón v NBA si Jones urobil meno aj výbornou defenzívou. V sezóne 2023/24 ho nominovali do prvého tímu All-Defensive. Väčšinu minulej sezóny vynechal pre zranenia a odohral iba 20 zápasov.