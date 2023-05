Jordanova bunda z OH 1992 v Barcelone pôjde do dražby

New York 11. mája (TASR) - Bunda Michaela Jordana z OH 1992 v Barcelone pôjde do dražby. Legendárny basketbalista ju mal na sebe pri odovzdávaní zlatých medailí pre americký "Dream Team", ktorý vo finále zdolal bývalú Juhosláviu. Červeno-bielo-modrá bunda značky Reebok bola viac ako 30 rokov vo vlastníctve Briana McIntyrea. Predpokladá sa, že by sa mohla vydražiť za 1 až 3 milióny amerických dolárov.



"Mal som z nej veľkú radosť, teraz však nastal ten správny čas, aby putovala do aukcie. Je ľahšie dať takého veci do dražby ako ich nechať mojim deťom. Michael o mojom rozhodnutí vie," uviedol pre agentúru AP McIntyre, ktorý v minulosti pracoval ako poradca bývalého komisára NBA Davida Sterna a s americkou reprezentáciou chodieval na olympiády i majstrovstvá sveta.