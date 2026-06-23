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Jordánsko nestačilo na Alžírsko 1:2 v J-skupine
Alžírsko má v tabuľke rovnako ako Rakúsko tri body, už istým víťazom skupiny je Argentína.
Autor TASR,aktualizované
Santa Clara 23. júna (TASR) - Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na MS 2026. V dueli J-skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2:1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na MS stratilo po druhej prehre šancu na prienik do šestnásťfinále.
Alžírsko má v tabuľke rovnako ako Rakúsko tri body, už istým víťazom skupiny je Argentína. V záverečnom skupinovom zápase sa Jordánsko stretne v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ v Arlingtone s Argentínou. Rakúšania nastúpia v paralelnom stretnutí v Kansas City proti Alžírsku v priamom súboji o postup.
Alžírčania síce mali v prvom polčase výraznú územnú prevahu, ale skórovať nedokázali. Dvakrát to mohol zmeniť Mahrez, no po dvadsiatich minútach hry mu v zakončení v poslednej chvíli zabránil vracajúci sa Abu Dahab a v ďalšom sólovom nájazde v 33. minúte stroskotal na brankárovi Abulailovi. Udrelo tak na druhej strane - Jordánci sa po strate súpera dostali do šestnástky, Al-Taamari loptu netrafil ideálne, dostala sa však k Al-Rashdanovi a ten prízemnou strelou otvoril skóre - 1:0.
Obraz hry bol rovnaký aj po prestávke. Alžírsky tím sa tlačil dopredu v snahe vyrovnať, ale Mazovu ďalekonosnú strelu dokázal Abulaila zneškodniť a ten istý hráč po hodine hry netrafil v dobrej pozícii medzi tri žrde. Aktivita alžírskeho tímu napokon slávila úspech vďaka dvom gólom po rohových kopoch. Na ten v podaní Mahreza vyskočil v 69. minúte najvyššie striedajúci Benbouali a vyrovnal na 1:1. V 82. minúte dokonal obrat na 2:1 po ďalšom rohu Gouiri, ktorý sa najlepšie zorientoval po odrazenej lopte v blízkosti jordánskeho brankára.
Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po desiatom hracom dni (44 zo 104 zápasov):
5 gólov: Lionel Messi (Argentína)
4 góly: Kylian Mbappé (Francúzsko), Erling Haaland (Nórsko)
3 góly: Jonathan David (Kanada), Deniz Undav (Nemecko)
2 góly: Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada), Ismael Saibari (Maroko), Matheus Cunha, Vinicius Junior (obaja Brazília), Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville (všetci Holandsko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Maximiliano Araujo (Uruguaj), Ismaila Sarr (Senegal)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan, Nizar Al Rashdan (obaja Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo, Franck Kessie (obaja Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Keito Nakamura, Džunja Itó (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna, Alex Freeman (obaja USA), Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard, Marcus Pedersen (obaja Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada), Matias Galarza (Paraguaj). Lamine Yamal (Španielsko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland), Nadir Benbouali, Amine Gouiri (obaja Alžírsko)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar), Cameron Burgess (Austrália), Hassan Altambakti (Saudská Arábia)
Alžírsko má v tabuľke rovnako ako Rakúsko tri body, už istým víťazom skupiny je Argentína. V záverečnom skupinovom zápase sa Jordánsko stretne v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ v Arlingtone s Argentínou. Rakúšania nastúpia v paralelnom stretnutí v Kansas City proti Alžírsku v priamom súboji o postup.
hlasy po zápase /zdroj: fifa.com, sacbee.com/:
Jamal Sellami, tréner Jordánska: „Myslím si, že sme boli vyrovnaným súperom. V prvom polčase sme skórovali, ale po prestávke sme nemali ideálny nástup. Som toho názoru, že naša neskúsenosť im umožnila presadiť sa po rohových kopoch.“
Ibrahim Maza, útočník Alžírska: „Bol to veľmi ťažký zápas. Moje pocity boli také, že sme síce prehrávali 0:1, ale boli sme na tom po celý čas lepšie. Cez polčas sme si povedali, že musíme urobiť toho ešte viac, ale zároveň zostať pokojní, pretože takmer stále sme mali loptu. Dali sme dva pekné góly a vyhrali sme. Sme veľmi šťastní. Myslím si, že tieto tri body nám pomôžu do ďalšieho stretnutia, pretože nám dodajú veľkú motiváciu. Pôjdeme do toho sebavedomo.“
Jamal Sellami, tréner Jordánska: „Myslím si, že sme boli vyrovnaným súperom. V prvom polčase sme skórovali, ale po prestávke sme nemali ideálny nástup. Som toho názoru, že naša neskúsenosť im umožnila presadiť sa po rohových kopoch.“
Ibrahim Maza, útočník Alžírska: „Bol to veľmi ťažký zápas. Moje pocity boli také, že sme síce prehrávali 0:1, ale boli sme na tom po celý čas lepšie. Cez polčas sme si povedali, že musíme urobiť toho ešte viac, ale zároveň zostať pokojní, pretože takmer stále sme mali loptu. Dali sme dva pekné góly a vyhrali sme. Sme veľmi šťastní. Myslím si, že tieto tri body nám pomôžu do ďalšieho stretnutia, pretože nám dodajú veľkú motiváciu. Pôjdeme do toho sebavedomo.“
MS vo futbale - J-skupina
Santa Clara
Jordánsko - Alžírsko 1:2 (1:0)
Góly: 36. Al-Rashdan - 69. Benbouali, 82. Gouiri. Rozhodovali: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Abu Dahab - Zerrouki, 68.371 divákov.
Jordánsko: Abulaila – Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90.+1 Obaid) – Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha (85. Abu Hasheesh) – Al-Mardi (76. Al Fakhouri), Olwan (90.+1 Shararh) – Al-Taamari (84. Azaizeh)
Alžírsko: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri (85. Hadjam) – Boudaoui (46. Benbouali), Zerrouki (46. Bentaleb), Maza – Mahrez (76. Hadj Moussa), Gouiri (86. Belaid), Chaibi
Santa Clara
Jordánsko - Alžírsko 1:2 (1:0)
Góly: 36. Al-Rashdan - 69. Benbouali, 82. Gouiri. Rozhodovali: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Abu Dahab - Zerrouki, 68.371 divákov.
Jordánsko: Abulaila – Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90.+1 Obaid) – Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha (85. Abu Hasheesh) – Al-Mardi (76. Al Fakhouri), Olwan (90.+1 Shararh) – Al-Taamari (84. Azaizeh)
Alžírsko: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri (85. Hadjam) – Boudaoui (46. Benbouali), Zerrouki (46. Bentaleb), Maza – Mahrez (76. Hadj Moussa), Gouiri (86. Belaid), Chaibi
Alžírčania síce mali v prvom polčase výraznú územnú prevahu, ale skórovať nedokázali. Dvakrát to mohol zmeniť Mahrez, no po dvadsiatich minútach hry mu v zakončení v poslednej chvíli zabránil vracajúci sa Abu Dahab a v ďalšom sólovom nájazde v 33. minúte stroskotal na brankárovi Abulailovi. Udrelo tak na druhej strane - Jordánci sa po strate súpera dostali do šestnástky, Al-Taamari loptu netrafil ideálne, dostala sa však k Al-Rashdanovi a ten prízemnou strelou otvoril skóre - 1:0.
Obraz hry bol rovnaký aj po prestávke. Alžírsky tím sa tlačil dopredu v snahe vyrovnať, ale Mazovu ďalekonosnú strelu dokázal Abulaila zneškodniť a ten istý hráč po hodine hry netrafil v dobrej pozícii medzi tri žrde. Aktivita alžírskeho tímu napokon slávila úspech vďaka dvom gólom po rohových kopoch. Na ten v podaní Mahreza vyskočil v 69. minúte najvyššie striedajúci Benbouali a vyrovnal na 1:1. V 82. minúte dokonal obrat na 2:1 po ďalšom rohu Gouiri, ktorý sa najlepšie zorientoval po odrazenej lopte v blízkosti jordánskeho brankára.
tabuľka I-skupiny:
1. Argentína 2 2 0 0 5:0 6*
2. Rakúsko 2 1 0 0 3:3 3
3. Alžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. Jordánsko 2 0 0 2 2:5 0
/*-istý postup do šestnásťfinále/
1. Argentína 2 2 0 0 5:0 6*
2. Rakúsko 2 1 0 0 3:3 3
3. Alžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. Jordánsko 2 0 0 2 2:5 0
/*-istý postup do šestnásťfinále/
Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po desiatom hracom dni (44 zo 104 zápasov):
5 gólov: Lionel Messi (Argentína)
4 góly: Kylian Mbappé (Francúzsko), Erling Haaland (Nórsko)
3 góly: Jonathan David (Kanada), Deniz Undav (Nemecko)
2 góly: Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland), Harry Kane (Anglicko), Johan Manzambi (Švajčiarsko), Cyle Larin (Kanada), Ismael Saibari (Maroko), Matheus Cunha, Vinicius Junior (obaja Brazília), Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville (všetci Holandsko), Daiči Kamada, Ajase Ueda (obaja Japonsko), Mikel Oyarzabal (Španielsko), Maximiliano Araujo (Uruguaj), Ismaila Sarr (Senegal)
1 gól: Romano Schmid, Marko Arnautovič (obaja Rakúsko), Ali Olwan, Nizar Al Rashdan (obaja Jordánsko), Abdulelah Al-Amri (Saudská Arábia), Emam Ashour (Egypt), Bradley Barcola (Francúzsko), Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Felix Nmecha (vśetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Amad Diallo, Franck Kessie (obaja Pobrežie Slonoviny), Breel Embolo, Ruven Vargas, Granit Xhaka (všetci Švajčiarsko), Mattias Svanberg, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga (všetci Švédsko), Aymen Hussein (Irak), In-beom Hwang, Hyeon-gyu Oh (obaja Južná Kórea), Nestory Irankunda, Connor Isaac Metcalfe (obaja Austrália), Raul Jimenez, Julian Quinones, Luis Romo (všetci Mexiko), Keito Nakamura, Džunja Itó (obaja Japonsko), Ladislav Krejčí, Michal Sadílek (obaja ČR), Jovo Lukič, Ermin Mahmič (obaja Bosna a Hercegovina), Mauricio (Paraguaj), Ibrahim Mbaye (Senegal), John McGinn (Škótsko), Mohammad Mohebi, Ramin Rezaeian (obaja Irán), Omar Rekik (Tunisko), Giovanni Reyna, Alex Freeman (obaja USA), Virgil Van Dijk (obaja Holandsko), Leo Östigard, Marcus Pedersen (obaja Nórsko), Jude Bellingham, Marcus Rashford (obaja Anglicko), Martin Baturina, Petar Musa (obaja Chorvátsko), Joao Neves (Portugalsko), Yoane Wissa (DR Kongo), Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Diaz, Daniel Muňoz, Jaminton Campaz (všetci Kolumbia), Abbosbek Fajzullajev (Uzbekistan), Teboho Mokoena (JAR), Nathan Saliba (Kanada), Matias Galarza (Paraguaj). Lamine Yamal (Španielsko), Agustin Cannobio (Uruguaj), Kevin Pina, Helio Varela (obaja Kapverdy), Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Mahmud Trezeguet (všetci Egypt), Finn Surman (Nový Zéland), Nadir Benbouali, Amine Gouiri (obaja Alžírsko)
vlastné góly:
Yazan Al Arab (Jordánsko), Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt), Aymen Hussein (Irak), Mohamed Manai (Katar), Cameron Burgess (Austrália), Hassan Altambakti (Saudská Arábia)