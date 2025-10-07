Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
Jordi Alba po sezóne ukončí kariéru

Na snímke Jordi Alba (18). Foto: TASR/AP

V drese Barcelony sa tešil zo šiestich titulov, piatich víťazstiev v Španielskom pohári a v roku 2015 aj z triumfu v Lige majstrov.

Fort Lauderdale 7. októbra (TASR) - Španielsky futbalový obranca Jordi Alba po sezóne ukončí aktívnu kariéru. Tridsaťšesťročný bývalý hráč Barcelony ešte absolvuje s Interom Miami play off zámorskej MLS. Koncom septembra oznámil rovnaký krok Albov spoluhráč z Miami stredopoliar Sergio Busquets.

„Prišiel čas uzavrieť zmysluplnú kapitolu môjho života- Rozhodol som sa, že po sezóne ukončím futbalovú kariéru. Som presvedčený o tom, že nastal ten správny čas," uviedol pre AP Alba, ktorý prišiel do Miami v júni 2023. V drese Barcelony sa tešil zo šiestich titulov, piatich víťazstiev v Španielskom pohári a v roku 2015 aj z triumfu v Lige majstrov.
