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Jorge Jesus sa má stať novým trénerom Portugalska
Vo funkcii nahradí Roberta Martineza, ktorý odstúpil po vypadnutí tímu v osemfinále MS 2026.
Autor TASR
Lisabon 9. júla (TASR) - Novým trénerom portugalskej futbalovej reprezentácie sa má stať 71-ročný Jorge Jesus. Vo funkcii nahradí Roberta Martineza, ktorý odstúpil po vypadnutí tímu v osemfinále MS 2026. Informovala o tom agentúra AFP.
Jesus údajne dosiahol „úplnú dohodu“ s Portugalskou futbalovou federáciou, ktorá by ho mala oficiálne predstaviť ako nového hlavného kormidelníka na piatkovej tlačovej konferencii. Španiel Martinez skončil vo funkcii po tom, čo Portugalsko prehralo so Španielskom 0:1 a na turnaji skončilo. Jesus by mal podpísať štvorročnú zmluvu, ktorá bude platiť do MS 2030. Tie budú spoločne hostiť Portugalsko, Španielsko a Maroko.
Jesus v minulosti viedol viacero portugalských klubov vrátane lisabonských rivalov Benficy a Sportingu. Medzi jeho trénerské pôsobenia v zahraničí patrili brazílsky klub Flamengo, turecký Fenerbahce a saudskoarabské kluby Al-Hilal a Al-Nassr, v ktorom trénoval aj hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda. Ten po prehre so Španielskom uviedol, že MS 2026 boli pre neho posledné, no neprezradil, či má v úmysle pokračovať v reprezentačnej kariére.
Už bývalý tréner Portugalska Martinez viedol reprezentačný tím od roku 2023, v júni 2025 ho doviedol k triumfu v Lige národov.
Jesus údajne dosiahol „úplnú dohodu“ s Portugalskou futbalovou federáciou, ktorá by ho mala oficiálne predstaviť ako nového hlavného kormidelníka na piatkovej tlačovej konferencii. Španiel Martinez skončil vo funkcii po tom, čo Portugalsko prehralo so Španielskom 0:1 a na turnaji skončilo. Jesus by mal podpísať štvorročnú zmluvu, ktorá bude platiť do MS 2030. Tie budú spoločne hostiť Portugalsko, Španielsko a Maroko.
Jesus v minulosti viedol viacero portugalských klubov vrátane lisabonských rivalov Benficy a Sportingu. Medzi jeho trénerské pôsobenia v zahraničí patrili brazílsky klub Flamengo, turecký Fenerbahce a saudskoarabské kluby Al-Hilal a Al-Nassr, v ktorom trénoval aj hviezdneho Portugalčana Cristiana Ronalda. Ten po prehre so Španielskom uviedol, že MS 2026 boli pre neho posledné, no neprezradil, či má v úmysle pokračovať v reprezentačnej kariére.
Už bývalý tréner Portugalska Martinez viedol reprezentačný tím od roku 2023, v júni 2025 ho doviedol k triumfu v Lige národov.