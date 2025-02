Jorge Martin absolvoval operáciu, termín návratu je zatiaľ neznámy

Madrid 25. februára (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Jorge Martin absolvoval v utorok operáciu zlomenej ľavej ruky. Termín návratu úradujúceho majstra do kolotoča MotoGP zatiaľ nie je známy. V úvodných dvoch pretekoch v Thajsku a Argentíne ho v tíme Aprilia Racing nahradí Talian Lorenzo Savadori.



Španiel sa už zotavoval zo zranení, ktoré utrpel v úvodný deň predsezónnych testov v Sepangu začiatkom mesiaca – zlomeninu pravej ruky a ľavej nohy. Neskôr odcestoval do Barcelony a absolvoval chirurgický zákrok. Dvadsaťsedemročný pilot sa pripravoval na cestu do Thajska, no v pondelok ráno si privodil ďalšie zranenie počas tréningu.



Martin prestúpil do továrenského tímu Aprilie pred touto sezónou a podpísal dvojročný kontrakt po tom, ako vyhral titul s tímom Pramac. VC Thajska je na programe v nedeľu, do Argentíny zavíta seriál MotoGP 16. marca. Informovala o tom agentúra AFP.