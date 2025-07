Jorge Martin napokon zostane v Aprilii aj v roku 2026

Brno 17. júla (TASR) - Španielsky jazdec Jorge Martin vo štvrtok oznámil svoje rozhodnutie zostať v tíme Aprilia Racing. Úradujúci majster sveta v triede MotoGP to potvrdil na tlačovej konferencii pred VC Česka.



Dvadsaťpäťročný Španiel sa vracia do seriálu MS cestných motocyklov po takmer štvormesačnej pauze zapríčinenej zraneniami. V apríli sa po dvoch nehodách v príprave predstavil prvýkrát na VC v Katare, kde si po páde opäť privodil početné zranenia. Práve po sérii zranení mu tím neumožnil využiť klauzulu, ktorá by mu dovolila po konci sezóny odísť. V máji sa Martin na sociálnych médiách odvolával na rešpektovanie jeho práv.



U Španiela však došlo k prehodnoteniu postoja a v Brne novinárom oznámil, že v tíme zostane aj v roku 2026.