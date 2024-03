výsledky 8. etapy Paríž - Nice (Nice - Nice, 109,3 km):



1. Remco Evenepoel (Belg./Soudal QuickStep) 2:50:03 h, 2. Matteo Jorgenson (USA/Visma) rovnaký čas, 3. Aleksandr Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +50 s, 4. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +1:39, 5. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) rovnaký čas, 6. Samuele Battistella (Tal./Astana Qazaqstan) +2:13, 7. Michael Storer (Aus./Tudor), 8. Felix Gall (Rak./AG2R), 9. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 10. Luke Plapp (N.Zél./Jayco AlUla) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Jorgenson 27:50:23 h, 2. Evenepoel +30 s, 3. McNulty +1:47, 4. Skjelmose +2:22, 5. Vlasov +2:57, 6. Plapp +3:08

Nice 10. marca (TASR) - Americký cyklista Matteo Jorgenson vyhral 82. ročník etapových pretekov Paríž - Nice. Jazdec stajne Visma o tom rozhodol v záverečnej 8. etape, v ktorej finišoval na druhom mieste za víťazným Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal QuickStep). Tretí skončil Rus Aleksandr Vlasov z Bory so stratou 50 sekúnd.Do záverečnej etapy vstúpil ako líder Američan Brandon McNulty zo SAE Team Emirates, no iba so štvorsekundovým náskokom pred Jorgensonom a 36 s pred Evenepoelom. Práve Belgičan hýril počas celého dňa aktivitou a 40 km pred cieľom sa postaral o rozhodujúci nástup. Prvé dva útoky mu nevyšili, ale tretí na predposlednom kopci už áno. Udržali sa s ním iba Jorgenson a Vlasov, ktorý však v závere nabral stratu. Dvojica na čele neustále komunikovala a dospela k dohode. Jorgenson si prišiel pre celkové víťazstvo a to etapové prenechal Evenepoelovi, s ktorým už v závere nebojoval.Dvadsaťštyriročný Američan získal aj biely dres pre najlepšieho mladého pretekára a pripísal si najväčší úspech v kariére. Evenepoel sa v celkovej klasifikácii posunul na 2. miesto so stratou 30 sekúnd, McNulty klesol na tretie s mankom 1:47 minúty.