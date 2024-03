Jorgenson vyhral Dwars door Vlaanderen, Van Aert utrpel ťažký pád

Výsledky klasiky Dwars door Vlaanderen (188,60 km):



1. Matteo Jorgenson (USA/Visma) 4:07:44 h,

2. Jonas Abrahamsen (Nór./Uno-X Mobility),

3. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ),

4. Tiesj Benoot (Belg./Visma),

5. Dries De Bondt (Belg./AG2R) všetci +29 s,

6. Joshua Tarling (V. Brit./Ineos Grenadiers) +44,

7. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek),

8. Michael Valgren Andersen (Dán./EF Education-EasyPost),

9. Mathias Norsgaard Jörgensen (Dán./Movistar Team), 1

0. Thomas Gachignard (Fr./Team TotalEnergies) +1:47 min

Waregem 27. marca (TASR) - Americký cyklista Matteo Jorgenson vyhral stredajšie preteky Dwars door Vlaanderen. Jazdec tímu Visma sa tak stal prvým jazdcom z USA, ktorý vyhral túto flámsku klasiku. Šesťdesiatosem kilometrov pred cieľom došlo k hromadnému pádu, ktorého obeťou sa stalo viacero favoritov vrátane domáceho Wouta van Aerta.Za Jorgensenom skončil na druhej priečke Nór Jonas Abrahamsen z tímu ICU, ktorý bol v pôvodnom úniku a najlepšiu trojku doplnil jeho tímový kolega, Stefan Küng zo Švajčiarska. Cyklisti absolvovali 189 kilometrov dlhú trasu so zvlneným profilom z Roeselare do Waregemu.Jedenásťčlenný únik sa vytvoril 104 kilometrov pred cieľom. O ďalších vyše 20 km rozdelil pelotón silný vietor a vpredu zostali favoriti. K hromadnej kolízii prišlo o niečo neskôr a najviac na ňu doplatil práve Van Aert. Jazdec Vismy si viditeľne odrel chrbát a do nemocnice ho odviezla sanitka. Koniec pretekov znamenala kolízia celkovo pre tucet cyklistov vrátane Biniama Girmaya, Jaspera Stuyvena či Madsa Pedersena.Únik ôsmich pretekárov skončil necelých 40 kilometrov pred cieľom. Pred náročnou zvlnenou pasážou, ktorá predchádzala kopcu Nokereberg, zostalo vpredu šesť jazdcov. Jorgenson sa od líderskej skupinky oddelil necelých sedem kilometrov pred cieľovou páskou a prišiel si po víťazstvo. V tomto roku vyhral aj Paríž - Nice a vlani preteky Okolo Ománu.povedal víťaz vo vysielaní Eurosportu.