Joselu prestúpil z Realu Madrid do katarského tímu Al-Gharafa

Katar 29. júna (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Joselu prestúpil do katarského klubu Al-Gharafa. V klube ešte pred podpisom zmluvy podstúpi lekársku prehliadku po návrate z prebiehajúcich ME v Nemecku. Dohodol sa na dvojročnom kontrakte.



Tridsaťštyriročný útočník strávil uplynulú sezónu na hosťovaní v Reale Madrid z Espanyolu. Úradujúcemu šampiónovi Ligy majstrov zariadil postup do finále, keď v odvete semifinále s Bayernom Mníchov otočil v závere dvoma gólmi z 0:1 na 2:1. Real si po sezóne na neho uplatnil opciu a vzápätí ho predal do Kataru, údajne za 1,5 milióna eur. V minulosti pôsobil aj v bundesligovom Hoffenheime, Eintrachte Frankfurt a Hannoveri, v anglických kluboch Newcastle United a Stoke City či v španielskom Deprotivo La Coruňa.



Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente ho zaradil do nominácie na európsky šampionát. Zatiaľ sa predstavil iba v záverečnom zápase B-skupiny proti Albánsku.



Joselu je druhý španielsky hráč na ME, ktorý tento týždeň opustil Real Madrid a zamieril do klubu na Blízkom východe. Nacho sa dohodol na spolupráci s nováčikom saudskoarabskej ligy Al Qadsiah.