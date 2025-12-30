< sekcia Šport
Joshua je po dopravnej nehode v nemocnici v stabilizovanom stave
K nehode došlo na rýchlostnej ceste Lagos – Ibadan, keď sa auto, v ktorom bývalý majster sveta v ťažkej váhe cestoval, zrazilo s nákladným vozidlom.
Autor TASR,aktualizované
Lagos 30. januára (TASR) - Britský boxer Anthony Joshua je po dopravnej nehode so smrteľnými následkami, ku ktorej došlo v pondelok v Nigérii, v stabilizovanom stave. V nemocnici sa zotavuje z ľahších zranení. Joshuov hovorca potvrdil, že pri havárii prišli o život jeho dvaja dlhoroční priatelia a členovia trénerského tímu Sina Ghami a Latif Ayodele.
"Anthony Joshua utrpel pri nehode ľahšie zranenia a previezli ho do nemocnice, kde absolvuje vyšetrenia. Je v stabilizovanom stave a v nemocnici zostane na pozorovanie. Chceli by sme požiadať, aby v súvislosti s touto šokujúcou a zdrvujúcou udalosťou všetci rešpektovali súkromie Joshuu i rodín obetí nehody," citovala z vyhlásenia Joshuovho hovorcu agentúra DPA.
Na Joshuovu nehodu zareagoval aj jeho bývalý veľký rival Ukrajinec Vladimir Kličko, ktorý s Britom s nigérijskými koreňmi prehral v roku 2017 v slávnom dueli vo Wembley. „Bol to pamätný súboj. Anthony Joshua je pravý gentleman, ktorého som vždy veľmi rešpektoval. Želám mu skoré uzdravenie a veľa síl," uviedol Vladimir Kličko na svojom instagrame. K nehode došlo na rýchlostnej ceste Lagos – Ibadan, keď sa auto, v ktorom bývalý majster sveta v ťažkej váhe cestoval, zrazilo s nákladným vozidlom. Podľa svedka nehody spolujazdec vedľa vodiča a osoba sediaca vedľa Joshuu zomreli na mieste.
Nigérijský Federálny zbor pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) zverejnil na sociálnej sieti X niekoľko fotografií z miesta nehody. Predbežné zistenia naznačujú, že vozidlo Lexus Jeep pravdepodobne prekročilo zákonom stanovenú rýchlosť. FRSC dodal, že auto stratilo kontrolu počas manévru pri predbiehaní a narazilo do stojaceho nákladného vozidla pri kraji cesty.
Začiatkom tohto mesiaca Joshua knokautoval tvorcu obsahu na sociálnych sieťach a boxera Jakea Paula. Budúci rok by sa mal bývalý olympijský víťaz stretnúť v ringu so svojím krajanom a ďalším bývalým majstrom sveta Tysonom Furym. Joshuovým posledným zápasom pred duelom s Paulom bola prehra knokautom v piatom kole proti ďalšiemu Britovi Danielovi Duboisovi v septembri minulého roka.
Nigérijský Federálny zbor pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) zverejnil na sociálnej sieti X niekoľko fotografií z miesta nehody. Predbežné zistenia naznačujú, že vozidlo Lexus Jeep pravdepodobne prekročilo zákonom stanovenú rýchlosť. FRSC dodal, že auto stratilo kontrolu počas manévru pri predbiehaní a narazilo do stojaceho nákladného vozidla pri kraji cesty.
Začiatkom tohto mesiaca Joshua knokautoval tvorcu obsahu na sociálnych sieťach a boxera Jakea Paula. Budúci rok by sa mal bývalý olympijský víťaz stretnúť v ringu so svojím krajanom a ďalším bývalým majstrom sveta Tysonom Furym. Joshuovým posledným zápasom pred duelom s Paulom bola prehra knokautom v piatom kole proti ďalšiemu Britovi Danielovi Duboisovi v septembri minulého roka.