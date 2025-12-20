< sekcia Šport
Joshua nedopustil senzáciu. V šiestom kole knokautoval Paula
Paul pred vyše rokom zdolal 58-ročného Mikea Tysona v ďalšom kontroverznom zápase.
Autor TASR
Miami 20. decembra (TASR) - Britský boxer Anthony Joshua v noci na sobotu knokautoval Jakea Paula v 6. kole. Bývalý svetový šampión v ťažkej váhe priznal, že proti tvorcovi videí na sociálnych sieťach, ktorý sa stal profesionálnym boxerom, nepodal práve najlepší výkon.
Tridsaťšesťročný Joshua bol proti výrazne menej skúsenému súperovi jednoznačným favoritom, no rozhodol až v neskoršej fáze duelu vypísaného na osem kôl. V zápase, za ktorý si obaja údajne rozdelili 184 miliónov dolárov, Paul opakovane padal na zem a chytal sa Joshuových nôh. Rozhodca Christopher Young vo štvrtom kole vyzval bojovníkov k atraktívnejšiemu priebehu. Joshua postupne začal 28-ročného Američana častejšie zasahovať, v piatom kole ho poslal dvakrát k zemi a v šiestom mu zasadil rozhodujúci knokaut pravou rukou.
„Nebol to najlepší výkon, ale cieľom bolo dostať Jakea Paula a pritlačiť ho. Trvalo to o niečo dlhšie, než som čakal, ale pravá ruka si napokon našla cieľ. Chcem mu vzdať uznanie, znovu a znovu sa dokázal postaviť. Bolo to pre neho v ringu ťažké, ale stále sa snažil nájsť riešenie,“ povedal podľa agentúry AFP Joshua, ktorý sa predstavil v boxerskom zápase po 15 mesiacoch.
Paul pred vyše rokom zdolal 58-ročného Mikea Tysona v ďalšom kontroverznom zápase. Po súboji s Joshuom hovoril aj o následkoch knokautu: „Bola to zábava. Dal som do toho všetko. Užil som si to. Myslím, že mám zlomenú čeľusť. Ale Anthony je jeden z najlepších, ktorí to kedy robili. Vrátim sa a získam titul majstra sveta. Úprimne povedané, jednoducho som sa unavil, bolo veľmi náročné zvládať jeho váhu. Myslím si, že s lepšou kondíciou by som to dokázal udržať a bojovať ďalej. Ale udiera naozaj tvrdo.“
