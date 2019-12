Joshua sa nechce vzdať titulu, promotér mu už plánuje ďalšie duely

Londýn 10. decembra (TASR) - Britský profesionálny boxer Anthony Joshua sa nechce vzdať ani jedného z troch prestížnych opaskov v superťažkej hmotnostnej kategórii, ktoré opätovne získal v sobotu. Na to musí absolvovať povinné obhajoby v organizáciách IBF a WBO a promotér Eddie Hearn už plánuje jeho súboje na nabitý rok 2020.



Joshua (bilancia 23-1, 21 KO) sa stal druhýkrát majstrom sveta, keď v odvete zdolal svojho júnového premožiteľa Andyho Ruiza z USA. Vo verzii WBA nemá prednostného vyzývateľa, sústredí sa na ďalšie dve. V IBF ním je Bulhar Kubrat Pulev, vo WBO bývalý nesporný šampión ťažkej váhy Oleksandr Usyk z Ukrajiny. "Určite nechce prísť o žiaden z opaskov v ringu ani mimo neho. IBF si uplatnila povinnú obhajobu ako prvá, ale musím sa porozprávať s prezidentmi oboch organizácií," povedal Hearn pre server ESPN.



Pokiaľ sa Joshua najprv stretne s Pulevom, Usyk si môže začiatkom marca zmerať sily s ďalším Britom Dereckom Chisorom a následne nastúpiť proti víťazovi duelu Joshua - Pulev. Držiteľ opaskov by sa mohol najbližšie predstaviť v apríli: "Šesť krajín má záujem usporiadať jeho najbližšie vystúpenie. Nikto nerád podlieza finančnú latku, tobôž nie boxer. Najmenej by zarobil v Spojenom kráľovstve, no chce mať vyvážené všetky aspekty, takže by sa najradšej vrátil domov."



Tridsaťročný Joshua nebojoval pred domácim publikom od vlaňajšieho septembra. S Ruizom prehral v newyorskej Madison Square Garden a na odvetu zavítal vďaka finančne lukratívnej ponuke do Saudskej Arábie. V budúcnosti by sa rád ukázal aj v Nigérii, kde majú korene obaja jeho rodičia. "Už večnosť počúvam, že by som tam mal vrátiť. Je to neuveriteľné, ale na niektorých miestach ma poznajú a podporujú napriek tomu, že nemajú celodennú elektrickú energiu. Navštívil som najhoršie štvrte, kde to nie je o egu a sporoch, ale o boji o prežitie. Je to jedna z najlepších vecí, čo som urobil. Afrika ma podporuje, takže určite by som tam chcel boxovať," povedal Brit, ktorý by podľa promotéra rád odčinil aj neúspech v Madison Square Garden.



Hearnov najdôležitejší klient sa vrátil tiež do hry o unifikačný súboj. V zbierke štyroch najprominentnejších verzií mu chýba jedine WBC, na jej amerického šampióna Deontaya Wildera čaká 22. februára v Las Vegas odveta s Joshuovým krajanom Tysonom Furym. "Nebudeme sa spoliehať na nich dvoch, lebo sme si to už vyskúšali v minulosti s Wilderom. Najskôr musí zdolať Furyho a to nie je zaručená vec. Ak zvíťazí Fury, pozrieme sa aj na túto alternatívu," povedal Hearn, ale zároveň pripustil, že zápas Joshua - Wilder má teraz vyššiu cenu, než keby sa uskutočnil v roku 2018: "Z našej strany sa nezmenilo nič. Anthony vždy chcel súboj s Wilderom, vždy chcel byť nesporným šampiónom. Nemienime strácať čas, pokiaľ to zoberú vážne, dohodneme sa. Nemôžeme sa im však prispôsobovať, minule nás zabrzdili. Sústredíme sa na vlastné plány."