Joshua utrpel zranenia pri smrteľnej dopravnej nehode v Nigérii
Denník Punch napísal, že k nehode došlo na rýchlostnej ceste Lagos – Ibadan, keď sa auto, v ktorom bývalý majster sveta v ťažkej váhe cestoval, zrazilo s nákladným vozidlom.
Autor TASR,aktualizované
Lagos 29. decembra (TASR) - Britský boxer Anthony Joshua utrpel zranenia pri smrteľnej dopravnej nehode na diaľnici, pri ktorej v pondelok zahynuli dvaja ľudia. Podľa agentúry AFP to uviedol Joshuov promotér a zdroj z nigérijskej polície.
Na internete kolujú fotografie, na ktorých je britský boxer s nigérijskými koreňmi bez trička a obklopený úlomkami rozbitého skla na sedadlách okolo neho. „Snažíme sa Anthonyho kontaktovať a dovtedy nechceme špekulovať o jeho stave, no našťastie, podľa toho, čo som videl na fotografiách, vyzerá byť v poriadku,“ povedal Joshuov promotér Eddie Hearn pre Daily Mail Sport.
Policajný zdroj pre agentúru AFP potvrdil, že Joshua bol účastníkom nehody. Podľa svedka nehody spolujazdec vedľa vodiča a osoba sediaca vedľa Joshuu zomreli na mieste.
„Polícia štátu Ogun potvrdzuje, že svetoznámy boxer Anthony Joshua bol približne o 11.00 h zapojený do dopravnej nehody v oblasti Makun v štáte Ogun. Vozidlo, ktorým bol prepravovaný – SUV značky Lexus – sa dostalo do nehody za okolností, ktoré sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Joshua, sediaci na zadnom sedadle vozidla, utrpel ľahké zranenia a spolu s ďalšou zranenou osobou mu je poskytovaná lekárska starostlivosť. Dvaja ďalší pasažieri vozidla na mieste nehody zahynuli. Ďalšie informácie poskytneme v priebehu vyšetrovania,“ uviedla nigérijská polícia vo vyhlásení podľa agentúry DPA.
Nigérijský Federálny zbor pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) zverejnil na sociálnej sieti X niekoľko fotografií z miesta nehody. Predbežné zistenia naznačujú, že vozidlo Lexus Jeep pravdepodobne prekročilo zákonom stanovenú rýchlosť. FRSC dodal, že auto stratilo kontrolu počas manévru pri predbiehaní a narazilo do stojaceho nákladného vozidla pri kraji cesty.
Začiatkom tohto mesiaca Joshua knokautoval tvorcu obsahu na sociálnych sieťach a boxera Jakea Paula. Budúci rok by sa mal bývalý olympijský víťaz stretnúť v ringu so svojím krajanom a ďalším bývalým majstrom sveta Tysonom Furym. Joshuovým posledným zápasom pred duelom s Paulom bola prehra knokautom v piatom kole proti ďalšiemu Britovi Danielovi Duboisovi v septembri minulého roka.
