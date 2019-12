Joshua sa stal opätovne majstrom sveta

Superťažká váha v Diriyah Arene :



Anthony Joshua (V. Brit.) - Andy Ruiz (USA) 118:110, 118:110, 119:109 (12) - Joshua získal tituly WBA, IBF, WBO, IBO

Diriyah 8. decembra (TASR) - Britský profesionálny boxer Anthony Joshua sa stal druhýkrát majstrom sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii. V sobotňajšej odvete v meste Diriyah v Saudskej Arábii zdolal mexicko-amerického šampióna Andyho Ruiza po dvanástich kolách jednomyseľným výrokom rozhodcov dva razy 118:110 a 119:109. Opätovne získal opasky organizácií WBA, IBF, WBO aj IBO, o ktoré prišiel v júnovom prvom vzájomnom súboji.Tridsaťročný Joshua bol v odvete so svojím rovesníkom favoritom napriek predchádzajúcej prehre. Prišiel ľahší a počas celého zápasu sa takticky spoliehal na výhodu vo výške i rozpätí rúk. Hneď v prvom kole tvrdou pravačkou otvoril tržnú ranu nad ľavým okom obhajcu titulov, no poučený spred šiestich mesiacov sa nepúšťal do otvorených kombinácií. Radšej si udržiaval odstup a získaval kolá, vo vypredanej Diriyah Arene si pripísal 23. víťazstvo v 24 profizápasoch (23-1, 21 KO), druhýkrát sa jeho vystúpenie neskončilo pred časovým limitom." povedal Joshua na webe Sky Sports.Ruiz utrpel druhú prehru v 35 súbojoch (33-2, 22 KO). Nenadviazal síce na životný úspech, ten však dosiahol pozoruhodnejším spôsobom technickým knokautom v siedmom kole, takže bude v hre o rozhodujúce tretie stretnutie s Joshuom: "