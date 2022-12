Josi získal rekordný 567. bod za Nashville: Obrovská česť

Nashville 22. decembra (TASR) - Obranca Roman Josi sa stal najproduktívnejším hráčom v histórii hokejového klubu Nashville Predators. V nočnom zápase NHL na ľade Chicaga Blackhawks prispel jedným gólom a jednou asistenciou k víťazstvu 4:2, čím dosiahol svoj 567. bod. Na čele historického bodovania "predátorov" predbehol bývalého útočníka Davida Legwanda.



Za nimi je zatiaľ na treťom mieste útočník Filip Forsberg so 494 bodmi. Josi dosiahol rekordný bod v 791 zápase základnej časti, pričom všetky odohral v drese Nashvillu. V tomto ukazovateli je priebežne druhý za Legwandom, ktorý odohral za "predátorov" 956 stretnutí. V NHL doteraz nastrieľal 147 gólov, ku ktorým pridal 420 asistencií.



"O niečom takom som ani nesníval, keď som začínal v NHL. Je to aj zásluha mojich spoluhráčov, tímu a všetkých ľudí okolo klubu. Vnímam to ako obrovskú česť," povedal 32-ročný Josi, ktorý pôsobí v organizácii Nashvillu od roku 2008, keď ho klub draftoval z 38. miesta a už šiestu sezónu je kapitán tímu. Zároveň je najproduktívnejší Švajčiar v histórii NHL.