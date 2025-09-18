< sekcia Šport
Josimu z Nashvillu diagnostikovali POTS, no cíti sa dobre: „Mám plán“
Autor TASR
Nashville 18. septembra (TASR) - Švajčiarsky hokejista Roman Josi prehovoril o zdravotných problémoch z minulej sezóny zámorskej NHL. Kapitán Nashvillu Predators priznal, že má syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS).
Josi mával v uplynulom ročníku problémy s bolesťami a točením hlavy či bezdôvodnými pocitmi vyčerpania. „Vedel som, že niečo nie je v poriadku. Myslím si, že minulý rok sa to dostalo do bodu, že sa to neustále zhoršovalo, až kým som nedostal zásah proti Floride. Myslím si, že asi vtedy som si uvedomil, že musím zistiť, čo sa deje,“ uviedol 35-ročný obranca.
Švajčiarskemu reprezentantovi lekári diagnostikovali POTS v júni. Syndróm sa najčastejšie vyznačuje abnormálnym zvýšením srdcovej frekvencie, závratmi či nevoľnosťami. Na predsezónnom kempe však Josi povedal, že o svoj zdravotný stav sa viac neobáva. „Veľmi sa mi uľavilo a som naozaj nadšený, že mám plán. Cítim sa skvele a na sto percent fit. Na ľade mi je dobre, takže sa vôbec neobávam,“ citovala rekordéra klubu v počte odohratých zápasov (962) agentúra AP.
