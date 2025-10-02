< sekcia Šport
Jovič sa dohodol s Miami na novej štvorročnej zmluve
Autor TASR
Miami 2. októbra (TASR) - Srbský basketbalista Nikola Jovič sa s klubom NBA Miami Heat dohodol na podmienkach novej štvorročnej zmluvy. Podľa agentúry AP ešte k podpisu kontraktu nedošlo, no 22-ročný krídelník by si mal počas jeho trvania polepšiť celkovo o 62,4 milióna dolárov.
Rodák z anglického Leicestru sa od svojej premiérovej sezóny v NBA postupne zlepšuje. Ako nováčik zaznamenal v ročníku 2022/2023 5,5 bodu na zápas, v tom uplynulom priemer takmer zdvojnásobil (10,7). „Čoraz viac dospieva a je čoraz väčší profesionál. Ak ste pravidelne v kontakte so staršími hráčmi, je to prirodzené. Počas uplynulých troch rokov vidím uňho veľké zlepšenie,“ pochválil mladého Srba tréner Miami Erik Spoelstra.
