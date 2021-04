Jovič sa po sezóne vráti z Frankfurtu do Realu Madrid

Berlín 9. apríla (TASR) - Srbský futbalista Luka Jovič sa po skončení tejto sezóny vráti do Realu Madrid. Momentálne je útočník na hosťovaní v Eintrachte Frankfurt.



Jovič prestúpil v júni 2019 z Eintrachtu do Realu za 60 miliónov eur, ale v La Lige nastúpil iba v 11 dueloch. Vo všetkých súťažiach strelil len dva góly. V januári tohto roka ho Real poslal na hosťovanie do bývalého klubu, v 12 zápasoch skóroval trikrát, pričom iba v štyroch zápasoch nastúpil v základnej zostave. "Eintracht je z každej stránky pre mňa špeciálny klub, ale každý vie, že oficiálne som hráč Realu Madrid. A práve tam sa vrátim na konci sezóny. Je logické, že budem môcť hovoriť o svojich ďalších krokoch až o niekoľko mesiacov," citovala 23-ročného Srba agentúra DPA.



Pred prestupom do Madridu strelil Jovič v 75 zápasoch za nemecký klub 36 gólov.