Jozef Rajchl sa pokúsi prebehnúť z východu na západ Austrálie

Bratislava 23. decembra (TASR) - Slovenský ultramaratónec Jozef Rajchl sa na začiatku roka 2023 pokúsi prebehnúť z východu na západ Austrálie. Od 7. januára do 22. februára má naplánovaných približne 3800 kilometrov (km) zo Sydney do Perthu. Informuje o tom na svojom webe xtremerun.com.



"Pred piatimi rokmi som zdolal polovicu tejto trasy Sydney – Ceduna, čo bolo 1987 km, no v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu som musel bežeckú expedíciu prerušiť," pripomenul. Skoršiemu zopakovaniu ultramaratónskej výzvy zabránili vážne rodinné dôvody, neskôr nástup pandémie COVID-19.



Rajchl oznámil, že trasa, po ktorej pobeží, je z 80 percent tvorená asfaltovými, z 20 nespevnenými cestami. "Denné teploty budú v rozpätí približne 26 až 52 stupňov Celzia a nočné 21 až 38 stupňov Celzia," uvádza. Upozorňuje, že do júla 2022 sa úspešne prebehnúť Austráliou podarilo len 24 bežcom, no len dvaja z nich absolvovali beh v takých extrémnych teplotách, aké čakajú na Slováka.