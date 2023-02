Jozef Urblík podpísal zmluvu s Vasas FC

Budapešť 21. februára (TASR) - Slovenský futbalista Jozef Urbílk zmenil pôsobisko v rámci maďarskej ligy, na dva a pol roka sa upísal nováčikovi Vasas FC.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar je odchovancom Nitry, v lete 2016 prestúpil do českej Jihlavy, kde odohral 48 zápasov a strelil sedem gólov. V roku 2018 odišiel do Puskásovej Akadémie, za ktorú odohral 99 súťažných duelov s bilanciou sedem gólov a päť asistencií. S mužstvom z Felcsútu získal raz striebro a dvakrát skončil na treťom mieste maďarskej ligy. S Puskásovou Akadémiou v strede februára ukončil zmluvu, do Vasasu tak mohol prestúpiť ako voľný hráč. S novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do 30. júna 2025.



"Som rád, že sa vybavili papiere a konečne som tu, teraz sa už sústredím len na futbal. Verím, že môžem pomôcť tímu, keďže som stredopoliar, môžem prispieť k hre v útoku aj v obrane. Prišiel som z ďalšieho tímu prvej ligy, takže poznám prostredie a aj klub, viem, akí dobrí hráči tvoria tento tím. V poslednom čase, odkedy prišla možnosť na prestup, sledujem Vasas veľmi podrobne. Tento klub jednoznačne nepatrí tam, kde sa momentálne nachádza v tabuľke. Som presvedčený, že tento týždeň sa mužstvo spoločným úsilím posunie z posledného miesta a posunieme sa v tabuľke vyššie," uviedol Urblík pre klubovú stránku. Vasas je po 20. kolách OTP Bank ligy s osemnástimi bodmi na chvoste dvanásťčlennej tabuľky.