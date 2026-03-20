Józsa triumfoval v Big Air na podujatí EP v St. Antone
Pre 20-ročného slovenského reprezentanta je to najväčší úspech v jeho doterajšej kariére.
Autor TASR
St. Anton 20. marca (TASR) - Slovenský snoubordista Martin Józsa triumfoval v disciplíne Big Air na podujatí Európskeho pohára v rakúskom stredisku St. Anton. Vo finále Stanton Battle 2026 predviedol dominantný výkon, za ktorý získal 176,00 bodu. Zvíťazil s náskokom 9,67 bodu pred druhým Reefom Mattom Haslerom zo Švajčiarska, tretie miesto obsadil Francúz Noé Petit.
Pre 20-ročného slovenského reprezentanta je to najväčší úspech v jeho doterajšej kariére. Dosiaľ jeho najlepším umiestnením v seriáli Európskeho pohára bolo druhé miesto v disciplíne slopestyle na podujatí v talianskom Prato Nevoso v roku 2025.
Józsa pritom nevstupoval do finálovej fázy z popredných priečok. V kvalifikácii obsadil v prvej skupine šieste miesto výkonom 69,00 bodu. Do finále tak postupoval z nižšej pozície, no v rozhodujúcej finálovej fáze výrazne zvýšil kvalitu svojich skokov a dosiahol najvyšší bodový súčet zo všetkých finalistov. Vo finále predviedol dva čisté skoky – frontside 1440 mute a backside 1620 tail. „Podarilo sa mi odísť oba moje najťažšie triky, čo bol základ pre moje víťazstvo,“ povedal Józsa pre Zväz slovenského lyžovania.
Jeho výkon 176,00 bodu bol najvyšší vo finále a zároveň jediný nad hranicou 170 bodov. Vo finále malo Slovensko aj druhého zástupcu, Tadeáš Nedielka obsadil deviate miesto so ziskom 132,33 b.
