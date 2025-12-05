< sekcia Šport
Józsa v Pekingu na 53. priečke v disciplíne Big Air
Nedostal sa tak do finálovej desiatky.
Autor TASR
Peking 5. decembra (TASR) - Slovenský snoubordista Martin Józsa obsadil 53. miesto na piatkových pretekoch Svetového pohára v Pekingu v disciplíne Big Air. V kvalifikácii nazbieral 30,50 b. Nedostal sa tak do finálovej desiatky.
Józsa sa predstavil v druhej kvalifikačnej skupine a rátali sa mu skoky za 6,75 a 23,75. Vo svojej skupine skončil na 24. pozícii, postup bol na úrovni 143,75.
