Józsa v Pekingu na 53. priečke v disciplíne Big Air

Na snímke snoubordista. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Nedostal sa tak do finálovej desiatky.

Autor TASR
Peking 5. decembra (TASR) - Slovenský snoubordista Martin Józsa obsadil 53. miesto na piatkových pretekoch Svetového pohára v Pekingu v disciplíne Big Air. V kvalifikácii nazbieral 30,50 b. Nedostal sa tak do finálovej desiatky.

Józsa sa predstavil v druhej kvalifikačnej skupine a rátali sa mu skoky za 6,75 a 23,75. Vo svojej skupine skončil na 24. pozícii, postup bol na úrovni 143,75.
